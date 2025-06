AVVISO URGENTE – Non fate il bagno: solcano il mare indisturbati tra i turisti a mollo | L’invasione dei Serpenti nuotatori

Le acque limpide e tranquille del Mediterraneo nascondono una nuova presenza inquietante.

Sole a picco, sabbia bollente, asciugamani stesi uno accanto all’altro e bambini che giocano a riva: l’immagine perfetta dell’estate mediterranea. In questo scenario da cartolina, migliaia di turisti si riversano ogni anno sulle spiagge di Spagna, Grecia e Italia in cerca di relax e refrigerio. Ma quest’estate qualcosa sembra turbare la tranquillità di queste giornate assolate. Non si tratta né di meduse né di squali, ma di qualcosa di ben più inaspettato.

Negli ultimi anni il clima ha mostrato tutta la sua imprevedibilità. Le temperature medie si alzano, i fenomeni meteorologici diventano estremi e con essi anche la natura cambia le sue abitudini. Gli animali, in particolare, iniziano a muoversi, adattarsi, cercare nuovi habitat. E non è raro che alcune specie, prima sconosciute in certe zone, facciano ora la loro comparsa anche dove non ci si aspetta.

Nel frattempo, i turisti continuano a tuffarsi nel blu, inconsapevoli. Le spiagge si affollano e la vita balneare si anima di cocktail, sport acquatici e risate. Eppure, dietro l’azzurro cristallino, qualcosa si muove sott’acqua con discrezione e sorprendente agilità. Nessuno se lo aspetta, ma chi lo ha visto non lo dimentica facilmente.

Mare incantato… e ora anche sorprese inquietanti

Il caldo record che ha colpito la Spagna in queste settimane ha portato migliaia di persone a cercare ristoro tra le cale di Ibiza, gioiello delle Baleari noto per la movida ma anche per la bellezza selvaggia di alcune sue spiagge più isolate. Tra queste c’è Ses Balandres, una cala meno turistica, più naturale, frequentata da chi ama la tranquillità e i paesaggi incontaminati. È proprio qui che si è verificato un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Durante una tranquilla uscita in barca, un gruppo di persone ha avvistato qualcosa di strano. Sembrava un movimento anomalo sull’acqua. Quando si sono avvicinati, la sorpresa: un serpente nuotava tra le onde con agilità sorprendente, a pochi metri dalla riva. Il video, pubblicato nel gruppo “Ibiza Winter Residents”, mostra chiaramente il rettile muoversi rapido sulla superficie marina. Il commento ironico dell’autore del post è diventato virale: “Andare in barca era una buona idea, dicevano… se ti piace nuotare con i serpenti”.

Non un caso isolato: l’invasione silenziosa dei serpenti

Non si tratta di un caso isolato. La presenza di serpenti sull’isola di Ibiza è un problema noto da anni, in gran parte legato all’importazione incontrollata di ulivi ornamentali. All’interno delle zolle di terra che avvolgono le radici, infatti, si sono insediate varie specie di serpenti, diventate invasive nel giro di poco tempo.

Il pericolo non riguarda tanto le persone, ma la lucertola di Ibiza, un animale endemico e protetto che sta scomparendo proprio a causa della presenza dei serpenti. Tuttavia, l’espansione di questi rettili è evidente: se prima erano confinati alle aree rurali, ora si avvistano nei centri abitati e persino dentro le abitazioni. E, come dimostra l’episodio di Ses Balandres, anche nel mare.