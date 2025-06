ULTIM’ORA TELECOMUNICAZIONI – Disattiva subito l’iconcina in alto con la N: sui mezzi pubblici è una strage | Torni a casa senza un soldo

Spunta all’improvviso sullo schermo del telefono e la maggior parte delle persone non sa nemmeno cosa significhi.

Tra le notifiche silenziose e le icone sempre più criptiche che affollano gli smartphone moderni, ce n’è una in particolare che da qualche tempo compare spesso sulla barra in alto: una semplice lettera “N”. Molti utenti non ci fanno caso, qualcuno la ignora, altri addirittura si preoccupano e provano a disattivarla senza sapere bene cosa stiano facendo.

Ma dietro quell’innocente simbolo si nasconde una tecnologia potentissima, capace di semplificarti la vita… o di complicartela se non ne conosci le potenzialità.

In un mondo sempre più connesso, in cui paghiamo con il telefono, ci identifichiamo con il telefono e comunichiamo quasi solo attraverso app, le telecomunicazioni si sono fuse con la nostra routine quotidiana. Ma è proprio questo il paradosso: ci affidiamo a uno strumento senza conoscerlo davvero. E spesso le sue funzionalità più avanzate restano in ombra, ignorate o sottovalutate.

La “N” non è solo un’icona casuale. È un segnale silenzioso ma importante. E mentre continuiamo a usare app, navigare, accedere ai mezzi pubblici o persino aprire le porte di casa con lo smartphone, non sapere cosa c’è dietro quella funzione può causare più di un grattacapo.

Quando il tuo telefono comunica… anche senza che tu lo sappia

L’evoluzione delle telecomunicazioni ha reso i nostri smartphone veri e propri centri di comando tascabili. E tra le funzioni più avanzate, ma spesso invisibili, c’è l’NFC, acronimo di Near Field Communication. Questa tecnologia wireless, ormai integrata in tutti gli smartphone moderni, permette al dispositivo di comunicare con altri oggetti elettronici vicini, semplicemente avvicinandoli. Nessun cavo, nessun PIN, nessun tocco prolungato.

Eppure, in pochi sanno cosa sia davvero l’NFC, come si attiva, cosa può fare e soprattutto… cosa potrebbe succedere se rimane acceso mentre pensiamo che non lo stia usando nessuno.

NFC: uno strumento potente, ma poco conosciuto

L’NFC funziona a distanza ravvicinata, tra dispositivi distanti pochi centimetri, ed è diventato ormai il cuore dei pagamenti contactless: basta avvicinare il telefono al POS ed è fatta. Ma non serve solo a pagare. Convalida l’accesso ai trasporti pubblici, sblocca porte, collega dispositivi come cuffie o smartwatch in modo istantaneo, legge documenti d’identità elettronici e persino scambia informazioni con altri telefoni in pochi secondi.

Ed è qui che entra in gioco la riflessione: quante volte ti è capitato di salire su un autobus o passare vicino a un terminale senza nemmeno accorgerti che il tuo telefono ha reagito? Se l’NFC è attivo, può bastare un semplice contatto per eseguire un’azione – o un pagamento. Senza conferma, senza PIN, senza nemmeno sbloccare lo schermo. Una comodità, certo. Ma anche una potenziale vulnerabilità. Sui mezzi pubblici, ad esempio, sono sempre più numerosi i casi di letture involontarie o interferenze con altri dispositivi, che possono attivare pagamenti duplicati o imprevisti. Basta che lo smartphone tocchi una borsa o un lettore attivo per innescare un’azione non desiderata. E spesso ce ne accorgiamo troppo tardi.