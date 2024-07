Vista Etna gratis: in questo borgo nascosto ci finisci per caso e ci resti per scelta | É uno spettacolo incredibile

Da qui hai un’incredibile visuale sull’Etna: provare per credere

L’Etna è un vulcano complesso che, nel corso della sua storia, ha più volte costituito una minaccia per gli insediamenti nati nelle sue pendici. A partire dal 2013 è un bene del Patrimonio dell’umanità e, ancora oggi, è attivo e fa sentire la sua presenza.

Proprio in queste ultime ore, infatti, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha comunicato l’intensificazione dell’attività stromboliana al cratere Voragine dell’Etna e che si stanno formando delle fontane di lava. Questo sta generando un’emissione di cenere che si sta disperdendo in direzione est-sud-est.

Se volete godervi questo spettacolo unico da un borgo meraviglioso, poco conosciuto ma che vi lascerà senza fiato, ecco dove dovete andare: lo chiamano il Balcone di Sicilia, ecco dove si trova.

Scopri Centuripe, il Balcone di Sicilia

Dall’aereo, Centuripe ha la forma di una stella a cinque punte. Scendendo nelle sue viette, invece, è una piccola perla di rara bellezza, che offre una visione spettacolare sull’Etna che, infatti, gli è valso il soprannome di Balcone di Sicilia. Questo paese venne fondato dai Siculi nell’VIII secolo a.C. e venne poi distrutto e ricostruito più e più volte. La struttura che si vede oggi è quella cinquecentesca anche se il periodo più fiorente fu quello romano. Ancora oggi si notano dei resti di quell’età così fiorente: le terme di età imperiale in contrata Bagni, i ruderi della Dogana, il Castello di Corradino, un mausoleo usato come base per una torre medievale e infine il Tempio degli Augustali.

Molti reperti che raccontano il passato di Centuripe si trovano al Museo Archeologico, anche se bellissime e identificative del luogo sono anche la chiesa del Crocifisso e il suo campanile con le maioliche, il Duomo dell’Immacolata Concezione e la chiesa di Sant’Agostino.

Come arrivare a Centuripe

A Centuripe si può arrivare dalla A19, quindi sia da Catania che da Palermo prendendo l’uscita Catenanuova. In alternativa, vi si può arrivare anche dalla Strada Statale 121 Catanese da Catania, dopo aver passato il ponte sul Simeto. Anche la Strada Statale consente di raggiungerlo dal lato sud, mediante il passaggio dalla Piana di Catania.

In alternativa, si può prendere il treno Catania-Palermo: scendendo alla stazione di Catenanuova-Centuripe, da qui si può prendere poi un autobus di linea extraurbana per il piccolo borgo. In ogni caso, però, l’auto è il mezzo più comodo per arrivare a Centuripe.