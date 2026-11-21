Vince l’intelligenza artificiale applicata alla ricerca sull’Alzheimer. Kazaam Lab, spin-off dell’Università di Palermo, si è aggiudicato il Premio Innovation Island 2026 nella finale che il 20 novembre ha chiuso l’Innovation Week all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo. Sei startup in gara, selezionate su quaranta progetti, e un pitch davanti al pubblico per convincere.

A guidare l’azienda è Simona Ester Rombo, docente ordinaria al Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo. Il premio lo ha consegnato il presidente della Regione, Renato Schifani.

Il problema che prova a risolvere

La piattaforma di Kazaam Lab combina intelligenza artificiale e Network Medicine per affrontare un collo di bottiglia che frena la ricerca farmaceutica, cioè individuare i pazienti più adatti a partecipare a una sperimentazione clinica.

Nelle patologie neurologiche complesse quel problema diventa decisivo. Gli studi sull’Alzheimer registrano tassi di fallimento altissimi, e una delle ragioni sta nella variabilità delle caratteristiche biologiche dei pazienti arruolati, che può compromettere l’esito di una sperimentazione e allungare di anni lo sviluppo di un farmaco.

La risposta passa dall’analisi di dati biologici complessi. Gli algoritmi individuano le caratteristiche molecolari del singolo paziente per prevederne la possibile risposta al trattamento e il rischio di effetti collaterali. Le applicazioni, oltre alle malattie neurodegenerative, riguardano l’oncologia e le patologie autoimmuni.

Schifani e il capitolo studenti

Nel consegnare il riconoscimento, il presidente della Regione ha descritto la piattaforma come una soluzione digitale basata su big data, intelligenza artificiale e network medicine che supera i limiti dei software attuali. «La Sicilia deve essere attrattiva con idee e talenti giovani, anche stranieri, che meritano attenzione e opportunità di sviluppo da parte di investitori e imprese» ha detto.

Sul fronte delle risorse ha annunciato una misura da 6 milioni di euro attraverso l’Irfis, con prestiti fino a 10 mila euro per gli studenti delle università siciliane.

Il collegamento che manca

Per Biagio Semilia, presidente della Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS che promuove la settimana, il risultato ha un valore dimostrativo. «La vittoria di Kazaam Lab dimostra come la ricerca sviluppata nelle nostre università possa trasformarsi in innovazione concreta, capace di rispondere a sfide di rilevanza internazionale» ha dichiarato. L’intelligenza artificiale applicata alla medicina, aggiunge, è uno dei settori con le maggiori prospettive di crescita.

Il punto che gli interessa, però, è quello che viene dopo il premio. «La Sicilia ha talenti e capacità scientifiche importanti, la sfida è accompagnarli nella crescita, costruendo un collegamento sempre più stretto tra università, ricerca e sistema produttivo» dice. Tradotto, il problema siciliano non è produrre ricerca ma trasformarla in aziende che assumono.

I numeri del punto di partenza

Le cifre diffuse dalla Fondazione fotografano un sistema che esiste e non ha ancora massa critica. In Sicilia si contano 665 startup innovative secondo il Registro delle Imprese, circa il 5,8% del totale nazionale, che valgono il quinto posto in Italia. Gli atenei siciliani nell’anno accademico 2024/25 hanno 117.489 iscritti, dato del Ministero dell’Università e della Ricerca. La Regione ha avviato il programma Open Innovation da 9,5 milioni di euro su 16 poli territoriali.

Le altre cinque finaliste

Accanto al progetto vincitore sono arrivate in finale Acqua Yachts, con un sistema intelligente per il monitoraggio delle imbarcazioni, Refinea, con una piattaforma che lavora sulla visibilità delle aziende dentro i sistemi di intelligenza artificiale, Drilldown, con una soluzione digitale per l’internazionalizzazione delle imprese, la ragusana Serra Archimede, con un progetto che integra agricoltura, energia e dati, e TP Circular Industry, impegnata nello sviluppo di materiali innovativi ricavati dal recupero di gomma e polimeri.

Una selezione che non si è giocata solo sull’asse Palermo Catania e che tiene insieme medicina, nautica, agrivoltaico, economia circolare e intelligenza artificiale applicata alle imprese.

Nella stessa giornata il riconoscimento di innovatore dell’anno è andato a Sabrina Maniscalco e alla sua Algorithmiq, che applica la computazione quantistica alla medicina di precisione.