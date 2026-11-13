Rinnovo contratto regionali, 25 milioni nel ddl Stabilità
L’assessore alla Funzione pubblica Francesca Garigliano annuncia le risorse per il rinnovo del contratto 2025-2027 del personale della Regione Siciliana.
Il disegno di legge di Stabilità 2027-2029, appena approvato dalla giunta regionale, prevede 25 milioni di euro destinati al personale della Regione Siciliana. Lo ha annunciato l’assessore alla Funzione pubblica, Francesca Garigliano, in vista del rinnovo contratto regionali per il triennio 2025-2027.
Le risorse si sommano ai 20 milioni già stanziati quest’anno dal governo Schifani per la parte variabile della retribuzione, attraverso diverse manovre finanziarie, e alle somme già accantonate in precedenza per i rinnovi contrattuali.
Come saranno usati i fondi
Secondo quanto spiegato dall’assessore, lo stanziamento da 25 milioni servirà per l’incremento del trattamento accessorio, per il finanziamento del Fondo di previdenza complementare Sirio-Perseo, per l’aumento del valore dei buoni pasto del comparto e per l’introduzione dei buoni pasto anche per i dirigenti, finora esclusi da questa voce.
«Quest’anno il governo Schifani ha già destinato al personale regionale 20 milioni di euro per la parte variabile della retribuzione attraverso le diverse manovre finanziarie», dice Garigliano. «A queste risorse si aggiungono, oltre alle somme già accantonate per i rinnovi contrattuali, altri 25 milioni previsti dal disegno di legge di Stabilità 2027-2029 appena approvato dalla giunta».
L’assessore aggiunge che «ci sono, dunque, le risorse necessarie per dare concreta attuazione agli impegni assunti per il rinnovo del contratto di lavoro del personale della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027, il terzo di questa legislatura».
L’ipotesi dell’emendamento tecnico
Garigliano lascia aperta la possibilità di uno spostamento di fondi tra i capitoli di bilancio. «Qualora fosse necessario trasferire gli stanziamenti dal salario accessorio al trattamento fondamentale, ossia da un capitolo di bilancio a un altro, il governo è pronto a valutare di presentare in commissione Bilancio all’Ars un emendamento tecnico a saldo invariato», spiega l’assessore.