Consegna in giornata a Catania: arriva il servizio Amazon

Il servizio arriva in città con due fasce orarie di consegna e rientra nel progetto Amazon Destinazione Sud dedicato alle comunità meridionali.

Da oggi anche i clienti di Catania possono ricevere i loro ordini nello stesso giorno in cui li effettuano. Amazon ha esteso alla città la consegna in giornata, un servizio già attivo in oltre 30 città italiane, con due fasce orarie dedicate al centro cittadino e altre due per provincia e zone rurali.

Per i clienti Prime la consegna è gratuita sugli ordini superiori a 29 euro. Chi non è iscritto al programma può comunque usufruire del servizio pagando 8,99 euro di spedizione.

Gli orari di consegna

Nel centro città sono previste due finestre giornaliere. La prima va dalle 7:00 alle 13:00, per chi effettua l’ordine entro le 3:00 del mattino. La seconda copre la fascia dalle 16:00 alle 20:00, con termine ultimo per l’ordine fissato alle 15:00.

Nelle aree di provincia e nelle zone rurali le fasce di consegna sono dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00, con gli ordini da effettuare entro le 13:15.

Cosa si può ordinare

Il comunicato di Amazon parla di decine di migliaia di prodotti disponibili con consegna in giornata nelle nuove aree coperte dal servizio: dalle capsule di caffè ai filtri per caraffe filtranti, dai collari antiparassitari per cani agli articoli per la casa, fino all’elettronica e ai prodotti per bambini. Amazon spiega di aggiornare la selezione degli articoli attraverso sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, in base alle esigenze stagionali e locali dei clienti.

Il progetto Amazon Destinazione Sud

L’arrivo del servizio a Catania rientra in Amazon Destinazione Sud, un pacchetto di iniziative rivolte alle comunità meridionali. Il progetto comprende un credito fino a 500 euro sulle commissioni di segnalazione per le piccole e medie imprese che aderiscono alla vetrina Made in Italy, con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sono previsti anche programmi di formazione digitale e di intelligenza artificiale generativa, realizzati con ICE, Develhope, Code.org e le università di Napoli, Catania, Palermo e Cagliari. Amazon annuncia inoltre lo sviluppo di sette parchi solari in Sicilia, tra cui quello che definisce il più grande parco agrivoltaico d’Italia, situato nei pressi di Catania, parte dell’obiettivo dell’azienda di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2040.

Il pacchetto include anche l’espansione del servizio «Paga in Contanti», ora disponibile in oltre 35.000 punti vendita convenzionati in Italia, di cui 12.000 al Sud, che permette di pagare gli ordini Amazon.it presso ricevitorie, edicole, tabaccherie e bar, oltre a una rete di punti di ritiro in collaborazione con partner locali nei piccoli e medi centri urbani del Sud Italia.