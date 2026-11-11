Allarme bomba scuole Sicilia, evacuati istituti a Catania

Una mail anonima ha fatto scattare l’allarme bomba in decine di scuole italiane, con una concentrazione particolare in Sicilia, dove gli istituti coinvolti sono stati evacuati in anticipo rispetto all’orario di uscita. Nei giorni scorsi un episodio simile aveva riguardato un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi in tutto il Paese.

Gli istituti evacuati nel Catanese

Nel Catanese l’allarme ha coinvolto tutte le scuole di Paternò, l’istituto comprensivo «San Giovanni Bosco» di Santa Maria di Licodia, l’istituto «Branchina» di Adrano e l’istituto «Sturzo-Verga» di Biancavilla, nei plessi di via Colombo e Cicalisi. A Catania città sono stati evacuati i licei «Galileo Galilei», «Mario Cutelli-Carmelo Salanitro», «Nicola Spedalieri» e «Lombardo Radice», l’istituto «Marconi-Mangano» in entrambe le sedi, l’istituto di istruzione superiore «De Felice – Olivetti», l’istituto «Archimede», l’istituto comprensivo «Calcutta-Sanzio», l’istituto «XX Settembre», la scuola secondaria di primo grado «Camillo Benso conte di Cavour» di via Carbone 6, l’istituto comprensivo «Sante Giuffrida» di viale Africa, la scuola «Parini» di via Salvatore Quasimodo e l’istituto comprensivo «Giovanni Verga».

Ad Acireale sono usciti dalle aule gli studenti dei licei «Gulli e Pennisi», anche nella succursale di Aci Bonaccorsi, e «Archimede», oltre all’istituto tecnico «Galileo Ferraris». A Misterbianco è stato evacuato l’istituto comprensivo «Padre Pio».

Gli accertamenti in corso

Al momento, secondo quanto comunicato, non sarebbero emersi elementi concreti che facciano ipotizzare un pericolo. Le verifiche nei plessi interessati proseguono per accertare la situazione e garantire la sicurezza di studenti e personale. Alle comunità scolastiche e alla cittadinanza viene chiesto di evitare allarmismi e di fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali, collaborando con dirigenti scolastici e forze di polizia.

Riunione a Palazzo Chigi

A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato alle ore 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Alla riunione parteciperanno i Vicepresidenti del Consiglio, i Ministri Piantedosi e Crosetto, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Così fonti di palazzo Chigi.