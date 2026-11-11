Case della Comunità PNRR, cinque strutture nel Catanese

Un antico monastero del Cinquecento recuperato, un presidio sanitario rimasto chiuso per anni e riaperto, ambulatori e servizi infermieristici rafforzati. L’Asp di Catania ha presentato martedì 10 novembre cinque strutture finanziate con fondi PNRR tra Adrano, Biancavilla e Paternò: tre Case della Comunità e due Ospedali di Comunità, già attivi da diversi mesi.

Gli incontri si sono svolti nell’arco della giornata. Ad Adrano alle 10.00 nella Casa della Comunità di piazza Sant’Agostino 54 e alle 10.45 nell’Ospedale di Comunità di via Vittorio Emanuele 400; a Biancavilla alle 11.30 nella Casa della Comunità di via G. Marconi; a Paternò alle 13.00 nel complesso di via Verga 85, che ospita sia la Casa sia l’Ospedale di Comunità.

Il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, ha parlato di «importanti obiettivi di programmazione sanitaria regionale» raggiunti con l’apertura delle strutture, spiegando che «le Case e gli Ospedali di Comunità lavorano in rete, integrando le competenze dei professionisti sanitari e sociosanitari e assicurando continuità delle cure, soprattutto ai pazienti cronici e alle persone più fragili».

A Paternò è intervenuto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, secondo cui le tre comunità vivono «una bella pagina di sanità per il territorio», con strutture «diventate un punto di riferimento quotidiano per tanti cittadini». Galvagno ha aggiunto che servirà continuare a monitorare personale e dotazioni tecnologiche delle strutture.

Erano presenti il sindaco facente funzioni di Adrano, Agatino Perni, il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, e per il Comune di Paternò i componenti della Commissione straordinaria Santi Giuffrè e Rosanna Mallemi. Ad Adrano è intervenuto anche l’onorevole Fabio Mancuso. A illustrare le strutture, insieme al direttore generale, sono stati il direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede, il direttore amministrativo Tamara Civello e i direttori dei Distretti sanitari di Adrano e Paternò, Stefania Caruso e Giacomo Spallina. Le strutture sono state benedette dai sacerdoti delle comunità don Marco Cuttone, padre Antonio Vitanza e don Salvatore Magrí.

Adrano, la Casa della Comunità nell’ex monastero del Cinquecento

La Casa della Comunità di piazza Sant’Agostino 54 è una struttura hub, aperta 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana anche grazie al servizio di continuità assistenziale. Offre Punto unico di accesso, valutazione multidimensionale, assistenza infermieristica e domiciliare, servizio sociale professionale, consultorio familiare, punto prelievi e cassa ticket aperta il martedì e il giovedì. L’attività ambulatoriale conta 29 specialisti, tra cui cardiologia, dermatologia, diabetologia, neurologia, oculistica, odontoiatria e otorinolaringoiatria. Il personale comprende 12 infermieri, un caposala, quattro dirigenti medici, un assistente sociale e 13 unità amministrative.

L’intervento ha riguardato circa 1.500 metri quadrati, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, concentrato soprattutto sulla parte più antica dell’edificio, un ex monastero del 1580.

L’Ospedale di Comunità di via Vittorio Emanuele 400 dispone di 18 posti letto su circa 1.000 metri quadrati, riqualificato con un investimento di circa 3 milioni di euro. L’assistenza è garantita dai medici di medicina generale e da un’équipe di otto infermieri, sei operatori sociosanitari e un fisioterapista.

Biancavilla, la struttura intitolata al prevosto Benedetto Portale

La Casa della Comunità di via G. Marconi è stata intitolata al prevosto Benedetto Portale, alla cui presentazione hanno partecipato anche i familiari del sacerdote. Si tratta di una struttura spoke, con organizzazione assistenziale su 12 ore al giorno per sei giorni a settimana. Il sindaco Bonanno ha spiegato il significato della scelta: «Al prevosto Benedetto Portale dobbiamo la realizzazione dell’ospedale di Biancavilla. Non è una dedica formale: è un modo per dire che ciò che è stato costruito ieri può rinascere oggi in forme nuove, moderne e utili».

La struttura offre ambulatori di pneumologia, cardiologia e diabetologia con tre specialisti, quattro infermieri e una psicologa delle cure primarie, su una superficie di circa 470 metri quadrati al piano terra. L’investimento è stato di 1 milione e 850 mila euro.

Paternò, Casa e Ospedale nello stesso complesso di via Verga

La Casa della Comunità di via Verga 85 è una struttura hub con copertura sulle 24 ore, sette giorni su sette. L’offerta specialistica comprende, tra le altre, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, geriatria, neurologia e ortopedia, con 23 specialisti ambulatoriali complessivi e otto infermieri. Tra i servizi attivati anche la somministrazione dei vaccini antinfluenzali nell’ambito delle Aggregazioni funzionali territoriali.

L’investimento di oltre 2 milioni di euro ha permesso di recuperare circa 780 metri quadrati al piano seminterrato di un edificio sanitario rimasto inutilizzato per anni, con rinnovo degli impianti, miglioramento sismico, adeguamento antincendio e installazione di un impianto fotovoltaico.

Nello stesso complesso, l’Ospedale di Comunità dispone di 15 posti letto e di un’équipe di nove infermieri, cinque operatori sociosanitari e un fisioterapista. L’investimento, pari a oltre 4 milioni di euro, ha interessato circa 545 metri quadrati al piano rialzato, con interventi sugli impianti per i gas medicali, la ventilazione, il miglioramento sismico e l’adeguamento antincendio.