Spaccio hashish a Bronte, arrestato 18enne dai Carabinieri

Un caso di spaccio hashish a Bronte è costato l’arresto a un 18enne di origini rumene, domiciliato in paese, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione i Carabinieri della locale Stazione hanno sequestrato 20 dosi di hashish custodite in un borsello, altri 22 grammi nascosti dietro uno specchio in camera da letto e il materiale per il confezionamento delle dosi, compreso un bilancino di precisione.

Il via vai sotto il palazzo

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, l’intervento è scattato dopo che i militari avevano notato un continuo andirivieni di ragazzi davanti al palazzo dove vive il giovane, di giorno e di notte. Insospettiti, hanno avviato servizi di osservazione a distanza e individuato l’appartamento dove le persone entravano per uscirne dopo pochi minuti.

I militari hanno atteso l’arrivo di due persone che, dopo aver bussato, si sono fatte aprire la porta. Approfittando dell’ingresso lasciato aperto, i Carabinieri sono entrati nell’abitazione, identificando all’interno i due visitatori e il 18enne.

Cosa è stato trovato in casa

Il giovane aveva a tracolla un borsello con 20 dosi di hashish, mentre i due ragazzi fermati avevano ciascuno una dose nelle tasche, confezionata secondo la ricostruzione in modo identico a quelle del 18enne. La perquisizione dell’abitazione ha portato al sequestro di altri 22 grammi di hashish nascosti dietro uno specchio in camera da letto.

In cucina, in un cassetto, i militari hanno trovato il materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione, un coltello a scatto lungo 18,5 centimetri con lama di 8,5 centimetri e due grinder con tracce di sostanza stupefacente.

Il quarto uomo e gli arresti domiciliari

Durante le operazioni si è presentato nell’abitazione anche un 38enne che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non si era accorto della loro presenza e avrebbe voluto acquistare della droga. Perquisito, aveva nelle tasche dei pantaloni due dosi di hashish.

La quantità di hashish sequestrata, insieme al materiale per il confezionamento e alla presenza di acquirenti, ha delineato secondo gli investigatori un quadro indiziario che ha portato all’arresto in flagranza del 18enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sottoposto agli arresti domiciliari. Gli altri tre soggetti coinvolti sono stati segnalati alla Prefettura. Il materiale sequestrato sarà analizzato dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.