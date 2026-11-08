Via Musumeci, l’allarme del I Municipio di Catania per il dissesto del sottosuolo

Il manto stradale di via Musumeci, a Catania, sta progressivamente sprofondando insieme al sottosuolo, aggravato dal dissesto del basolato lavico che ricopre la carreggiata. Lo denuncia il vicepresidente del I Municipio, Giuseppe Arcidiacono, che chiede un intervento tecnico sulla strada, snodo a traffico veicolare e pedonale intenso nel quartiere.

Auto danneggiate e pedoni a rischio

Gli avvallamenti del manto stradale provocano danni meccanici alle automobili, con frequenti rotture delle coppe dell’olio segnalate da chi percorre la via. I dislivelli e i gradini formati dalle basole sconnesse creano invece pericoli per chi cammina: la situazione ha già causato cadute e ferimenti tra i pedoni.

L’appello di Arcidiacono

Il vicepresidente del Primo Municipio ricorda di aver segnalato il problema da tempo, attraverso mozioni e comunicazioni rivolte agli uffici competenti, senza ottenere finora un riscontro operativo. Arcidiacono chiede ora l’avvio delle indagini geotecniche sul sottosuolo di via Musumeci e l’inizio dei lavori di consolidamento e ripristino della pavimentazione.

«Da anni segnalo la criticità con mozioni e comunicazioni agli uffici preposti, in attesa di un riscontro operativo», dice Arcidiacono. «Con spirito collaborativo e senza intenti polemici, chiedo l’avvio tempestivo delle indagini geotecniche sul sottosuolo e dei lavori di consolidamento e ripristino della pavimentazione. La tutela e la sicurezza dei cittadini devono venire prima di tutto».