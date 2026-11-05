Elezioni Ordine dei medici Catania, due liste in campo

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Redazione 05 Novembre 2026 - 07:20

Chiusi i termini per le candidature: oltre alla lista di Antonio Scavone corre anche quella di Lucio Di Mauro, dopo il ritiro di Nuccio Condorelli

Si sono chiuse ieri alle 12 le candidature per le elezioni dell’Ordine dei medici della provincia di Catania, e la partita si giocherà tra due liste. Dopo il ritiro dell’urologo Nuccio Condorelli, direttore di reparto all’ospedale di Gela, il radiologo Antonio Scavone non correrà da solo: si è presentata all’ultimo momento anche una lista rimasta sottotraccia fino alla scadenza dei termini.

Accanto a «Più Ordine», la lista che vede Scavone come candidato alla presidenza, è stata depositata «Ora», guidata dal medico legale Lucio Di Mauro. Una candidatura che parte, nelle parole della stessa lista, come sfidante di una formazione già consolidata.

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