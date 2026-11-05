Elezioni Ordine dei medici Catania, due liste in campo

Si sono chiuse ieri alle 12 le candidature per le elezioni dell’Ordine dei medici della provincia di Catania, e la partita si giocherà tra due liste. Dopo il ritiro dell’urologo Nuccio Condorelli, direttore di reparto all’ospedale di Gela, il radiologo Antonio Scavone non correrà da solo: si è presentata all’ultimo momento anche una lista rimasta sottotraccia fino alla scadenza dei termini.

Accanto a «Più Ordine», la lista che vede Scavone come candidato alla presidenza, è stata depositata «Ora», guidata dal medico legale Lucio Di Mauro. Una candidatura che parte, nelle parole della stessa lista, come sfidante di una formazione già consolidata.