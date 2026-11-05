Parco della Repubblica Catania, sopralluogo del Pnrr

La Commissione consiliare Lavori Pubblici del Comune di Catania ha fatto tappa al cantiere del Parco della Repubblica per controllare lo stato dei lavori e confrontarsi con la ditta che li sta eseguendo. Il progetto, finanziato con fondi Pnrr per 12 milioni di euro, trasformerà un’area da decenni segnata da degrado e abbandono in un parco urbano con 27.000 metri quadrati di verde attrezzato.

Al sopralluogo, guidato dal presidente della Commissione Angelo Scuderi, hanno partecipato i consiglieri Carmela Monteleone, Milena Miraglia, Fabio Currò, Maurizio Zarbo, Santo Arena, Anthony Manara e Graziano Bonaccorsi.

Il progetto e i fondi Pnrr

L’intervento nasce dalla delibera di Giunta che ha adottato il progetto nell’aprile 2025, su proposta dell’allora assessore ai Lavori Pubblici Sergio Parisi, nell’ambito dell’amministrazione guidata dal sindaco Enrico Trantino. La porzione confinante con corso Sicilia ospiterà aree per il fitness, lo svago e la socialità, insieme a percorsi e spazi pensati per i cittadini.

Scuderi ripercorre i due anni di sopralluoghi della Commissione: «Abbiamo seguito questo progetto con la Commissione sin dalle prime battute, confrontandoci con il sindaco Trantino anche attraverso il lavoro dell’allora assessore Sergio Parisi, che ha seguito con grande attenzione il dialogo e il confronto con la Commissione. Attraverso i diversi sopralluoghi effettuati in questi due anni abbiamo potuto apprezzare concretamente l’evoluzione dell’intervento e la trasformazione di un’area che versava in condizioni di forte degrado, in alcuni punti anche invasa da rifiuti, in un parco che siamo certi sarà molto apprezzato dai nostri concittadini. Si tratta di un cambiamento importante per questa parte del centro cittadino, che potrà finalmente disporre di un nuovo spazio verde e di aggregazione».

Il nodo dei parcheggi

Durante la visita la Commissione ha posto il tema dei posti auto venuti meno nell’area a causa della realizzazione del parco. Scuderi lo collega al progetto di ampliamento del parcheggio Sturzo: «La riqualificazione urbana deve procedere di pari passo con l’attenzione alle esigenze di mobilità e sosta dei residenti e delle attività commerciali. Per questo abbiamo ribadito la necessità di lavorare a soluzioni alternative, a partire dal progetto di ampliamento del parcheggio Sturzo, oltre a ulteriori interventi che auspichiamo l’Amministrazione possa individuare e portare avanti».