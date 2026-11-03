Concerto Giorgia Crimi a Catania: appuntamento al Joyce

La cantante e compositrice catanese porta al Joyce di Catania un repertorio di bossa nova e brani inediti, con un quartetto dal vivo.

Giorgia Crimi sale sul palco del Joyce di Catania il 4 novembre 2026, alle 21:30, con un concerto dedicato alla bossa nova. La cantante e compositrice catanese sarà accompagnata da un quartetto formato da Ruggero Rotolo alla batteria, Riccardo Grosso al contrabbasso e Rosario Di Leo al pianoforte.

Un repertorio tra classici e brani meno noti

Il programma della serata privilegia pagine meno frequentate del repertorio bossa nova. Tra i brani in scaletta c’è Bonita, composta da Tom Jobim nel 1963 e ispirata all’incontro con una giovane donna conosciuta durante un incontro a casa del presidente della Atlantic Records: l’autore la registrò una prima volta nel 1965 e poi nel 1969 con Frank Sinatra, in una versione che fu al centro di una disputa sui diritti del testo in inglese.

In scaletta anche Trem das Onze di Adoniran Barbosa, figlio di immigrati italiani e tra i simboli del samba de breque paulista, genere in cui l’accompagnamento musicale si interrompe all’improvviso per lasciare spazio a un breve commento parlato. Il brano fu reso celebre in Italia da Riccardo Del Turco, artista con cui Crimi ha collaborato insieme a Jimmy Fontana e Nico Fidenco in un progetto di restyling dei brani più significativi degli anni Sessanta.

Accanto ai classici della bossa nova troveranno spazio anche brani che, pur non appartenendo a questo repertorio, ne condividono lo spirito, come Metti una sera a cena di Ennio Morricone e Nothing to Lose di Henry Mancini. Non mancheranno composizioni originali della stessa Crimi, ispirate alle atmosfere cantautoriali e jazz e nate dal dialogo con il linguaggio della bossa nova.

La bossa nova secondo Giorgia Crimi

Dell’incontro tra interprete e pubblico attraverso questo genere musicale, l’artista dice: «La bossa nova è per me molto più di uno stile, è una forma musicale che invita all’introspezione. Nel suo equilibrio tra semplicità apparente e grande profondità emotiva, crea uno spazio in cui interprete e pubblico possono incontrarsi in una dimensione di verità, fatta di sfumature, silenzi e ascolto».

Chi è Giorgia Crimi

Giorgia Crimi si è laureata in canto jazz al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania, dove è stata allieva di Maria Pia De Vito. Ha alle spalle 28 anni di attività concertistica e diversi riconoscimenti come compositrice, tra cui il premio di composizione Giuseppe Finocchiaro vinto nel dicembre 2024, organizzato in collaborazione con il Conservatorio Bellini e con l’associazione Algos.

Tra le sue esperienze figura la partecipazione al concerto di Stevie Wonder a Milano nel 2008, dove è stata l’unica cantante donna selezionata per un’improvvisazione vocale con l’autore di brani come Overjoyed e I Wish. Oltre all’attività musicale, Crimi è avvocato specializzata in diritto d’autore.