Cioccolatini della ricerca Airc a Catania sabato 7 novembre

Sabato 7 novembre i volontari della Fondazione Airc saranno in circa 2.500 piazze italiane, comprese quelle di Catania e di diversi Comuni della provincia, per distribuire i Cioccolatini della ricerca: confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi, disponibili con una donazione minima di 15 euro. Il ricavato sosterrà il lavoro di circa 5.000 ricercatori finanziati dalla Fondazione, impegnati a trasformare le scoperte scientifiche in nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura dei tumori.

Insieme ai cioccolatini verrà consegnata una guida che racconta come nasce una ricerca e illustra il percorso dalla scoperta alla cura. Airc può contare sull’impegno di circa 20.000 volontari e sul contributo di milioni di donatori.

Le piazze di Catania e provincia

A Catania i cioccolatini saranno in vendita in piazza Cavour, vicino alla chiesa di Sant’Agata al Borgo, e in piazza Giovanni Verga; in corso Italia, al civico 300 e alla chiesa di Cristo Re; in via Etnea, di fronte a villa Bellini; alla chiesa di San Biagio, in piazza Stesicoro, e a quella dei Santi Pietro e Paolo, in via Siena.

In provincia l’appuntamento è a Bronte (piazza Rosario), Mascalucia (fra piazza Umberto I e via Etnea, vicino alla chiesa di San Vito), Pedara (piazza Don Diego), San Giovanni la Punta (piazza della Chiesa Madre), Scordia (piazza Regina Margherita, nella villa comunale Feliciano Barone), Trecastagni (piazza Guglielmo Marconi), Tremestieri Etneo (piazza Tivoli) e Valverde (piazza del Santuario).

I Giorni della ricerca

L’iniziativa di sabato rientra nei Giorni della ricerca, attivi dal 1995 e in calendario dal 28 ottobre al 15 novembre, con cui Airc racconta i risultati della ricerca oncologica, promuove la prevenzione e raccoglie fondi per garantire continuità agli oltre 770 progetti attualmente in corso.

Dopo la cerimonia d’apertura al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la campagna ha coinvolto le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, che dall’1 all’8 novembre rinnovano l’alleanza con Airc, e il mondo del calcio: le squadre di Serie A e Serie B partecipano a «Un gol per la ricerca» dal 6 all’8 novembre, mentre la Nazionale scende in campo il 12 e il 15 novembre nelle sfide di Nations League con Francia e Belgio.

L’iniziativa arriva anche nelle scuole, dove il 4 e 5 novembre sono in programma incontri sulla cultura della salute: in quell’occasione saranno studenti e insegnanti a farsi volontari per la distribuzione dei cioccolatini nei loro istituti.

Come donare

Fino a esaurimento delle scorte, la confezione è disponibile anche nelle filiali di Banco Bpm, partner istituzionale, e online su Amazon.it. Si può donare pure sul sito airc.it con vari metodi di pagamento, oppure chiamando da telefono fisso o inviando uno o più sms al numero 45521.

I numeri della ricerca oncologica

Airc ricorda che oggi circa il 50% delle persone colpite da un tumore guarisce e che negli ultimi dieci anni la mortalità in Italia è calata in media del 9%. La sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera la media europea per le principali neoplasie: 89,5% per il tumore della mammella e 67% per quello del colon-retto, secondo i dati Aiom contenuti nel report «I numeri del cancro in Italia 2025», basato su rilevazioni Airtum 2026.