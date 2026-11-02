Spari discoteca Catania, chiusa per 30 giorni

Una discoteca di via Acquicella Porto, a Catania, resterà chiusa per trenta giorni dopo gli spari esplosi all’interno del locale nella notte tra il 24 e il 25 ottobre. Il Questore di Catania ha firmato il provvedimento di sospensione della licenza, notificato nella mattinata del 31 ottobre, dopo che un giovane di 20 anni era rimasto ferito a una gamba per l’esplosione di colpi di arma da fuoco in pista da ballo.

Cosa è successo nella notte tra il 24 e il 25 ottobre

La centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri era stata allertata dalla chiamata di una donna, che riferiva di un giovane colpito da arma da fuoco e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania. Le indagini dei militari della Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno ricostruito la dinamica: all’interno del locale, dopo un diverbio verbale con la vittima, una persona avrebbe estratto una pistola in pista da ballo, affollata di avventori, e avrebbe esploso un numero imprecisato di colpi nella sua direzione, per poi allontanarsi.

La sospensione della licenza

Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che consente all’Autorità di Pubblica Sicurezza di sospendere una licenza quando in un esercizio siano «avvenuti tumulti o gravi disordini» o quando l’attività «costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini». La proposta di applicare la misura era stata formulata dalla Stazione Carabinieri di Catania Librino.

Le verifiche della Questura

La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania ha esaminato la proposta e ricostruito l’episodio, accertando quella che il comunicato definisce una grave turbativa alla sicurezza pubblica. Secondo la ricostruzione contenuta nel provvedimento, i colpi esplosi avrebbero seminato il panico tra i giovani presenti, mettendo in pericolo la loro incolumità.

I controlli nei luoghi della movida

Il comunicato della Questura colloca il provvedimento nell’ambito dell’attività di vigilanza delle forze di polizia sui luoghi della movida catanese. Il locale di via Acquicella Porto dovrà restare chiuso per l’intero mese previsto dalla sospensione.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.