Riqualificazione Piazza San Placido, sì della giunta

La Giunta comunale di Catania ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per la riqualificazione di Piazza San Placido e delle aree limitrofe. L’intervento, da 900mila euro, è finanziato con le risorse del Programma Operativo Complementare «Città Metropolitane 2014-2020» ed è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028.

Spazio ai pedoni, stop alla sosta davanti alla chiesa

Il progetto prevede una zona di rispetto pedonale attorno alla Chiesa di San Placido, da anni interessata dalla sosta selvaggia che ne ostacola la vista. La nuova superficie resterà staccata dal prospetto monumentale, per non comprometterne la leggibilità, e seguirà i principali percorsi di attraversamento. Una fila di dissuasori separerà lo spazio pedonale da quello dei veicoli: lungo via Vittorio Emanuele II impedirà il parcheggio davanti alla chiesa. Le dimensioni della piazza sono state calcolate verificando i raggi di curvatura degli autobus, per allargare l’area pedonale senza bloccare il transito dei mezzi in una zona percorsa ogni giorno da traffico urbano e turistico.

Pavimentazione in pietra e nuovo verde

La pavimentazione sarà realizzata in pietra chiara tipo «pietra di Taormina», con finitura antiscivolo, bordata da una cornice in pietra lavica che richiama il basolato della strada esistente. Sono previste sedute monolitiche nello stesso materiale, distribuite nella piazza, e una zona ribassata al centro, che sfrutta la pendenza naturale del terreno, con una seduta attorno a un albero pensata per la sosta. Le quattro piante di agrumi già presenti verranno ricollocate e affiancate da una nuova magnolia adulta, con un impianto di irrigazione a goccia.

Illuminazione, telecamera e deflusso delle acque

Resteranno le luci storiche sulle facciate, integrate da faretti incassati e da luci sotto i gradini per rendere più leggibili i dislivelli. È previsto anche un palo multifunzionale con telecamera e connettività Wi-Fi, nel rispetto della normativa sulla privacy. Pendenze, canalette e caditoie in pietra garantiranno il deflusso delle acque piovane. Il cantiere sarà organizzato per limitare polveri, rumore e vibrazioni, proteggere la chiesa ed evitare interferenze con la circolazione degli autobus.

Il sindaco Enrico Trantino dice: «Piazza San Placido è uno dei luoghi identitari del nostro centro storico e merita di tornare a essere uno spazio di qualità, accessibile a tutti e rispettoso del suo straordinario patrimonio architettonico». E aggiunge: «Con questo intervento restituiamo decoro a un’area molto frequentata da cittadini e turisti, e lo facciamo senza gravare sul bilancio comunale, grazie ai fondi europei e nazionali. Una nuova azione di rigenerazione che si inserisce nel solco della trasformazione della città che portiamo avanti con risolutezza».

Marciapiedi fino a piazza Cutelli e prossimi passi

L’intervento comprende anche il ripristino dei marciapiedi fino a piazza Cutelli, in più punti compromessi, per mettere in sicurezza il passaggio dei gruppi di turisti che arrivano in città. Nella stessa area il Comune ha avviato anche la riqualificazione di via Porticello, la strada che collega piazza San Placido con piazza Borsellino, Palazzo Biscari e l’Arcivescovado. Secondo le previsioni del Comune, la gara d’appalto sarà bandita entro la fine dell’anno, con l’avvio dei lavori in primavera.