Finanziamento Ars Aci Sant’Antonio: 840 mila euro per opere pubbliche

Il Comune di Aci Sant’Antonio riceverà 840 mila euro dalla Regione Siciliana per interventi su viabilità, manutenzione delle strade e illuminazione pubblica. Lo stanziamento arriva dopo il via libera dell’Assemblea Regionale Siciliana al disegno di legge sulle variazioni di bilancio, e rientra nel finanziamento che l’Ars ha destinato ad Aci Sant’Antonio per opere pubbliche sul territorio.

Gli interventi previsti

Tra le opere attese figurano i lavori sugli impianti di illuminazione nella parte alta di via Nocilla, in via San Giuseppe, in via Iuvara e in via Ungaretti. Il comunicato del Comune parla di un pacchetto di interventi orientato a migliorare le condizioni delle strade e la sicurezza della circolazione.

Il commento del sindaco Rocca

«Siamo sempre in prima linea per ammodernare Aci Sant’Antonio e proiettarla in avanti», ha dichiarato il sindaco Quintino Rocca. Il primo cittadino ha aggiunto: «Il lavoro fatto in questi anni è tanto, davvero troppo, ma non possiamo fermarci un attimo. Quanto ottenuto adesso è frutto anche della collaborazione con l’Opposizione consiliare, che ringrazio, molto, per l’impegno, e dell’interlocuzione con la deputazione del territorio».

La richiesta sui futuri finanziamenti

Rocca ha poi rivolto un appello alla Regione sui criteri con cui vengono assegnati i fondi ai Comuni. «Adesso auspichiamo che i finanziamenti della Regione per i Comuni non vengano circoscritti alle sole manovre dell’ARS, e che quindi vengano indetti bandi che possano commisurare nel merito la qualità dei progetti presentati», ha detto il sindaco. Secondo Rocca servirebbe un metodo che «non limiti gli interventi alla sola gestione dell’Aula, ma riesca a coinvolgere anche strutture tecniche che valutino la strategicità di quanto presentato dagli enti locali, affinché abbiano un valore per la crescita reale della nostra Regione».