Maxi sequestro a Misterbianco: 11 milioni di prodotti senza certificazioni

Oltre 11 milioni di articoli privi delle certificazioni minime di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania in un magazzino all’ingrosso di Misterbianco. Il controllo, condotto dai finanzieri del I Gruppo di Catania in vista di Halloween, rientra in un piano straordinario contro la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative sul mercato.

Cosa è stato trovato nei magazzini

Nei locali dell’operatore commerciale i militari hanno rinvenuto oltre 10 milioni di oggetti di vario genere, destinati in gran parte all’uso da parte di bambini. Zucche, maschere, teschi, unghie finte, giocattoli e altri accessori in materiale plastico erano pronti per la vendita, ma senza le indicazioni minime previste dalla legge sulla provenienza e sulla composizione dei materiali.

Le sanzioni al titolare

Agli articoli è scattato il sequestro amministrativo, con ritiro immediato dal commercio. Al titolare dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative fino a 35.000 euro, e il responsabile è stato segnalato alle autorità competenti.

Il sequestro delle carte da gioco contraffatte

Durante lo stesso intervento, i finanzieri hanno sequestrato anche oltre 1 milione di carte da gioco contraffatte, che riproducevano i marchi «UNO», «DOS» e «MODIANO». Per questo, il titolare dell’attività è stato deferito alla Procura per i reati di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi» e «ricettazione».

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.