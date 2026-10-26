Controlli interforze nel weekend a Catania: oltre 380 identificati, decine di sanzioni e un giovane con patente sospesa.

Un fine settimana di controlli interforze ha interessato il centro storico e il lungomare di Catania, tra identificazioni, sanzioni per guida pericolosa e un fermo per possesso di droga. L’operazione rientra nel dispositivo per la movida sicura disposto con ordinanza del Questore di Catania, nell’ambito di quanto concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il servizio, coordinato da un ufficiale della Polizia di Stato, ha impiegato pattuglie della Questura, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale (sezioni annona e viabilità), il supporto della Polizia Scientifica e gli agenti del X Reparto Mobile. L’obiettivo era prevenire comportamenti che potessero turbare l’ordine pubblico nelle zone a maggiore afflusso serale e notturno.

I numeri dei controlli della Polizia di Stato

Le pattuglie hanno identificato 270 persone, di cui 52 con precedenti penali, e controllato 107 veicoli tra auto e moto. Le sanzioni amministrative elevate sono state 46: 18 riguardano centauri senza casco, 7 automobilisti senza assicurazione, 6 veicoli senza revisione, 3 persone senza patente e 3 senza documenti al seguito. Le restanti multe sono per sosta vietata.

Un giovane catanese del 1998, fermato alla guida della propria auto, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana ed è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura. Dagli accertamenti è emerso che guidava con la patente sospesa: gli agenti hanno proceduto alla revoca della patente, al fermo del veicolo e a una sanzione pecuniaria.

Parcheggiatori abusivi, due denunce

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli contro i parcheggiatori abusivi in piazza Bellini, piazza Stesicoro, corso Sicilia e sul lungomare. Le volanti e le moto volanti hanno fermato e sanzionato 9 persone, sequestrando le somme ricevute illecitamente dagli automobilisti. Due di loro sono stati anche denunciati per violazione del Dacur, il provvedimento con cui il Questore aveva già vietato loro di stazionare in quelle stesse zone.

Il dispositivo dei Carabinieri nel centro storico

Analoghi controlli sono stati condotti dall’Arma dei Carabinieri, con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile. Il dispositivo, composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi ed etilometri e drug-test, ha operato in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, contro spaccio, reati predatori e guida in stato di alterazione.

I Carabinieri hanno identificato 112 persone e controllato 47 veicoli, 13 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della Strada sono state 26, per un importo complessivo di circa 21.500 euro e la decurtazione di 55 punti patente. Tre persone sono state sanzionate amministrativamente e una penalmente per guida senza patente, trattandosi della seconda infrazione nel biennio.

Tra le altre sanzioni, 7 riguardano la mancata revisione del veicolo, 5 l’assenza di copertura assicurativa, 4 il mancato uso del casco e 4 la mancanza della documentazione al seguito. Dei 12 conducenti sottoposti ad alcoltest, nessuno è risultato positivo: sei avevano tra 18 e 22 anni, tre tra 23 e 27, tre tra 28 e 32 e i restanti oltre i 32 anni.

Ulteriori controlli, condotti dalle pattuglie dei motociclisti nelle aree adiacenti a piazza Duomo, erano mirati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi od oggetti atti a offendere. Secondo quanto riferito dalla Questura, nel corso della notte non sono stati registrati disordini.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.