Fiera dei Morti Catania, stand aperti da domani

Gli stand della Fiera dei Morti apriranno al pubblico già da domani in via Amerigo Vespucci, nel piazzale davanti all’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena, a Catania. L’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2026 è fissata invece per domenica alle 10, con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci e dei rappresentanti degli esercenti.

Per gestire l’afflusso di visitatori atteso nei giorni della manifestazione, il Comune ha messo a punto un piano straordinario per la viabilità. Il provvedimento, definito dall’ufficio del Traffico Urbano, è stato elaborato dopo sopralluoghi che hanno coinvolto il Comando della Polizia Locale, l’ufficio di Gabinetto del sindaco, la Direzione Attività produttive e l’azienda Amts.

I divieti per l’allestimento fino al 4 novembre

Per consentire il montaggio degli stand resta vietato il transito in via Amerigo Vespucci, nel tratto fra via Officina Ferroviaria e via Forcile, fino al 4 novembre.

Le modifiche alla circolazione dal 24 ottobre al 2 novembre

Dal 24 ottobre al 2 novembre scatteranno le limitazioni più ampie. In via Amerigo Vespucci sarà chiusa la carreggiata nord, nel tratto fra via San Giuseppe alla Rena e il secondo varco, con deroghe solo per i veicoli al servizio di persone con disabilità diretti agli stalli riservati e per i motocicli verso le aree di sosta dedicate. Nella carreggiata sud, fino a via Forcile, scatterà invece il divieto di transito completo.

Le limitazioni riguarderanno anche via Forcile, nel tratto fra via Amerigo Vespucci e il civico 1, e il tratto compreso fra l’ingresso della sopraelevata di via Priolo e lo stesso civico. In queste zone potranno circolare le forze dell’ordine, gli espositori muniti di pass, i residenti diretti a garage o spazi privati e chi deve raggiungere attività commerciali, parcheggi privati e B&B della zona.

Lo scambiatore Fontanarossa e l’accesso all’aeroporto

Il parcheggio scambiatore Fontanarossa avrà il varco di ingresso da via Fontanarossa chiuso dal 24 ottobre al 2 novembre, fatta eccezione per la navetta che collega il parcheggio alla stazione ferroviaria e all’aeroporto. Chi entra o esce dal parcheggio dovrà passare dai varchi dedicati nella rotatoria all’uscita «Mercato Ortofrutticolo», all’altezza di via Forcile: l’obiettivo è mantenere scorrevole il traffico nella zona aeroportuale per chi arriva o parte dallo scalo di Fontanarossa.

Sensi unici e aree di sosta in via San Giuseppe alla Rena

In via San Giuseppe alla Rena, carreggiata est, sarà istituito il senso unico da via Don Giacomo Alberione fino al civico 37, con transito consentito ai residenti attraverso il varco al civico 37. Per i visitatori sono stati ricavati 50 stalli per cicli e motocicli e 10 posti riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità lungo la carreggiata nord di via Amerigo Vespucci.

Scatterà inoltre il divieto di fermata su entrambi i lati di via San Giuseppe alla Rena, nel tratto fra via Don Giacomo Alberione e la rotatoria di ingresso alla sopraelevata di via Priolo, e lungo via Forcile, fatta eccezione per l’area riservata agli espositori. Nella carreggiata ovest di via San Giuseppe alla Rena, fra via Don Giacomo Alberione e il civico 37, entrerà in vigore anche un limite di velocità di 20 chilometri orari.