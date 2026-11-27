Dopo il vertice in Prefettura i sindacati annunciano nuovi sit-in e scioperi. Il Prefetto coinvolgerà MIMIT e Ministero del Lavoro

Si è concluso in Prefettura a Catania l’incontro sulla vertenza Pfizer, alla presenza del Prefetto e delle segreterie confederali e di federazioni di CISL, CGIL, UIL, UGL e CISAL, oltre alle RSU di fabbrica. Le organizzazioni sindacali hanno espresso unitariamente dubbi sulla credibilità dell’azienda e preoccupazione per la tenuta occupazionale del territorio etneo, annunciando che alzeranno il livello della mobilitazione con nuovi sit-in e giornate di sciopero nei prossimi giorni.

I numeri della crisi

Al centro del tavolo la procedura di riduzione del personale prevista dalla legge 234/2021, che riguarda 330 lavoratori. I sindacati hanno segnalato anche le incertezze che gravano sulle restanti 210 unità che resterebbero in forza nello stabilimento a vertenza chiusa.

Attenzione particolare è stata dedicata alla situazione dei lavoratori somministrati. Nelle ultime settimane e nel mese in corso l’azienda ha già interrotto diversi contratti, e la quasi totalità di questi lavoratori vedrà chiudersi il proprio rapporto di lavoro il 24 dicembre, alla vigilia di Natale.

Perché il tavolo si è rotto

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito che la vertenza Pfizer rappresenta un’emergenza sociale per Catania e per la Sicilia, viste le dimensioni dello stabilimento farmaceutico. Hanno spiegato che l’azienda non ha finora messo in campo strumenti adeguati e rispettosi della dignità dei lavoratori, e che le proposte avanzate finora sono giudicate insufficienti e irricevibili.

È stato richiamato anche lo stato dell’altro tavolo istituzionale aperto presso il MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che punta a mantenere i livelli occupazionali a Catania attraverso l’acquisizione e la reindustrializzazione del sito da parte di nuovi soggetti industriali. Ad oggi quel tavolo non offre ancora certezze sul futuro produttivo dello stabilimento.

La risposta del Prefetto

Il Prefetto ha ascoltato le dichiarazioni delle confederazioni, delle organizzazioni di categoria e della RSU, entrando nel merito di ogni dettaglio fornito. Ha detto che darà seguito subito all’incontro con una comunicazione ufficiale al MIMIT e al Ministero del Lavoro, per organizzare quanto prima un vertice che riapra il tavolo negoziale e individui le opportunità di mantenimento occupazionale del sito farmaceutico.

Le prossime iniziative

In attesa di questo passaggio istituzionale, le organizzazioni sindacali catanesi hanno ribadito al Prefetto l’intenzione di intensificare la protesta. Già nei prossimi giorni saranno organizzati nuovi sit-in e giornate di sciopero, che coinvolgeranno i lavoratori e le famiglie dello stabilimento Pfizer, i lavoratori delle altre realtà farmaceutiche, la cittadinanza, gli atenei del settore farmaceutico e, se necessario, anche le scuole. L’obiettivo, spiegano i sindacati, è far capire che la vertenza riguarda l’intero territorio catanese.