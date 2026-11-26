C’era una busta. Dentro, un foglio firmato a mano e il supporto informatico che i carabinieri stavano cercando da giorni, su ordine della Procura di Caltanissetta. Gianni De Gennaro l’ha lasciata «a chi di competenza», con l’augurio che qualcuno avesse l’onestà di renderla pubblica. Il Corriere della Sera l’ha anticipata nell’edizione di oggi.

L’ex capo della Polizia scrive di sé al passato. Fra qualche minuto non ci sarò più, annota, e dunque capite bene che un condannato a morte non può mentire. Poi l’incipit vero, quello che dà il titolo a tutto il resto. «Questo è il mio testamento morale».

L’hard disk

Il dispositivo era lì, accanto alla lettera. De Gennaro lo chiama l’oggetto dei desideri e dice di averlo sottratto non alla giustizia ma a chi, secondo lui, non era in grado di valutarne il contenuto. Nessun mistero, nessun segreto, scrive. Soltanto i riscontri di quarant’anni di vita professionale, conservati per tramandare le proprie vicende o per rinfrescarsi la memoria in caso di necessità. Viviamo in un Paese, aggiunge, dove si cercano ancora le prove di un delitto di cinquantun anni fa, e il riferimento è all’omicidio di Pier Paolo Pasolini.

Gli incarichi che non ha chiesto

La parte più lunga della lettera è un elenco di testimoni. De Gennaro chiama in causa Giuseppe Conte, Giuliano Amato, Enrico e Gianni Letta, Romano Prodi. Sostiene di non aver mai domandato nulla per sé. Enrico Letta potrà raccontare della sua resistenza a guidare Finmeccanica, tanto che per convincerlo fu il Presidente della Repubblica a telefonargli. Conte potrà dire che tentò invano di sottrarsi alla presidenza della Banca Popolare di Bari, prima di obbedire. Gianni Letta, che gli portò la richiesta di assumere la presidenza di Eurolink.

Torna anche al 2007, quando fu rimosso da capo della Polizia da Prodi. Lo apprese, scrive, dalla risposta del presidente del Consiglio a un question time, quindi in diretta televisiva. Ministro dell’Interno era Amato, e anche allora, sostiene, chiese soltanto di poter svolgere la funzione di prefetto in qualunque città.

Quarant’anni di Stato

Prima di tutto questo c’erano i vicoli di Palermo e i verbali di Gaspare Mutolo, c’era la Criminalpol, c’erano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Poi la Polizia, i servizi, la prefettura, le aziende pubbliche. Una carriera cresciuta sempre dentro il perimetro dello Stato, mai un passo fuori.

Sul finire, quel perimetro si è chiuso. L’inchiesta di Caltanissetta, le perquisizioni, i documenti cercati, un collaboratore indagato. Resta aperta la posizione di Totuccio Contorno.

Quello che resta

Nelle ore successive alla morte, dentro la procura, nessuno ha parlato. Nessuna nota, nessuna dichiarazione, nessun commento.

La lettera finisce con una speranza e una firma. Che sulla valanga di falsità che lo stava travolgendo prevalga, alla fine, la verità. Poi «In fede, Gianni De Gennaro».

Resta il fatto che un uomo che ha passato quarant’anni a raccogliere prove ha scelto di consegnare le proprie insieme a un addio.