Nel fine settimana il centro storico e il lungomare di Catania sono stati interessati da un servizio di controllo interforze disposto con ordinanza del Questore di Catania, nell’ambito di quanto concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione di movida sicura ha coinvolto Polizia di Stato, X Reparto Mobile, Polizia Locale, Polizia Scientifica e Carabinieri, con posti di controllo nelle vie della movida e verifiche su guida pericolosa, alcol e droga.

I numeri della Polizia di Stato

Il dispositivo della Questura, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza, ha riguardato in particolare piazza Mazzini, piazza Bellini, via Pulvirenti, piazza Scammacca, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena e via Gemmellaro. Le pattuglie hanno identificato 255 persone, 45 delle quali con precedenti penali, e controllato 119 veicoli tra auto e moto.

Sono state contestate 24 sanzioni al Codice della Strada: 7 per guida senza casco, 6 per assenza di copertura assicurativa, 6 per mancata revisione del mezzo, 2 per guida senza i documenti al seguito, le restanti per sosta irregolare.

Parcheggiatori abusivi in piazza Borsellino e via Dusmet

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli contro i parcheggiatori abusivi nelle zone di piazza Borsellino, via Dusmet, corso Sicilia e viale Ruggero di Lauria. Le volanti e le moto volanti della Questura hanno fermato e sanzionato 14 persone, tre delle quali denunciate per violazione del Dacur. In tutti i casi è stato disposto il sequestro delle somme ricevute dagli automobilisti.

Il dispositivo dei Carabinieri

Equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania hanno presidiato con pattuglie dinamiche, militari a piedi e strumentazione per etilometro e drug-test le zone di piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e le aree limitrofe, secondo quanto riferito dalla Questura nell’ambito di un’azione di prevenzione rivolta anche al contrasto dello spaccio di droga e dei reati predatori.

Sono state identificate 115 persone e controllati 54 veicoli, 29 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 44, per un importo complessivo di circa 29.500 euro e la decurtazione di 87 punti patente.

Tra le sanzioni, 3 persone sono state fermate per guida senza patente e 2 per patente di categoria diversa da quella richiesta. Altre 4 sono state contravvenzionate per patente scaduta e una persona è stata deferita all’autorità giudiziaria per guida senza patente, trattandosi di seconda infrazione nel biennio. Sono state inoltre rilevate 10 mancate revisioni, 7 mancanze di copertura assicurativa e 8 casi di mancato uso del casco. Un veicolo è stato trovato in circolazione nonostante il sequestro, un altro con un carico tale da comprometterne la stabilità.

Etilometro e controlli antidroga

Il Nucleo Radiomobile ha sottoposto a verifica con l’etilometro 22 conducenti nel centro storico: 5 tra i 18 e i 22 anni, nessuno tra i 23 e i 27, 3 tra i 28 e i 32, i restanti oltre i 32 anni. Non sono emerse criticità. Nelle aree adiacenti a piazza Duomo, le pattuglie dei motociclisti hanno effettuato controlli alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. Secondo quanto riferito dalla Questura, nel corso del fine settimana non sono stati registrati disordini durante lo svolgimento della movida notturna.