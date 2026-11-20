Fare impresa in Sicilia può diventare possibile, fattibile e perfino gratificante per i giovani. È la scommessa con cui si chiude oggi l’Innovation Week 2026, la settimana promossa dalla Fondazione di Partecipazione Innovation Island ETS tra Palermo e Catania. A raccontarne il senso è il presidente della Fondazione, Biagio Semilia, che lega economia, lavoro e coesione sociale in un’unica sfida: dare ai ragazzi un motivo per restare e costruire sull’isola.

I numeri dell’innovazione in Sicilia

I numeri aiutano a inquadrare il punto di partenza. Secondo i dati diffusi dalla Fondazione, la Sicilia conta 665 startup innovative, circa il 5,8% del totale nazionale, quinto posto in Italia secondo il Registro delle Imprese. Gli atenei siciliani, nell’anno accademico 2024/25, contano 117.489 iscritti, dati del Ministero dell’Università e della Ricerca. Sul fronte degli investimenti, la Regione ha avviato il programma Open Innovation da 9,5 milioni di euro, che coinvolge 16 poli territoriali. La sfida, spiegano gli organizzatori, è collegare ricerca, imprese e investitori.

In questo quadro arriva la storia che meglio incarna la scommessa. Una startup che applica la computazione quantistica alla medicina di precisione vince il Premio Innovatore dell’anno. A guidarla è Sabrina Maniscalco, scienziata siciliana che ha lasciato la cattedra universitaria per fare impresa.

La storia di Maniscalco è quella di una scelta controcorrente. Fino a poco tempo fa era professoressa ordinaria di computazione quantistica all’Università di Helsinki. Una posizione sicura, prestigiosa. L’ha lasciata per seguire un’idea. «Ho abbandonato la carriera accademica proprio perché credo nelle startup e in questa tecnologia di frontiera» – racconta. Al premio siciliano è arrivata con un sentimento preciso. «Sono molto onorata e contenta di ricevere questo riconoscimento perché sono siciliana e perché ho deciso di investire il mio tempo e tutte le risorse che ho nell’innovazione» – dice.

La medicina di precisione

La tecnologia quantistica, nel racconto dell’imprenditrice, ha applicazioni concrete. L’esempio più avanzato riguarda la farmacologia e la medicina di precisione. «Uno degli esempi più importanti ha a che fare con la medicina di precisione» – spiega Maniscalco. Il lavoro ha portato all’ottimizzazione, con un computer quantistico e l’intelligenza artificiale, di un farmaco impiegato in una cura alternativa contro i tumori. «È una cura alternativa alla chemioterapia e alla radioterapia che non ha tossicità, si chiama terapia fotodinamica» – precisa. Il farmaco, già in fase 2 di sperimentazione, è stato simulato con un vero computer quantistico.

Un lavoro che ha ottenuto riconoscimenti internazionali di peso. In un premio promosso dalla Wellcome Leap, Algorithmic ha superato concorrenti del calibro di Harvard, Cambridge, Stanford e il MIT. «Siamo stati gli unici vincitori, insieme a noi c’erano quelle università e molte startup americane» – ricorda l’imprenditrice.

L’azienda ha una dimensione globale. Il quartier generale è stato portato in Italia, a Milano, grazie a un investimento di United Ventures e Cassa Depositi e Prestiti, mentre restano le sedi di Helsinki, Londra e Dublino. E l’espansione italiana si traduce anche in lavoro. «Stiamo espandendo in Italia, dove assumiamo e dove vogliamo aumentare le nostre attività, portando questa tecnologia di frontiera nelle industrie italiane» – spiega Maniscalco. Nonostante tutto, la fondatrice ha voluto essere a Palermo per ritirare il premio. Un gesto che pesa, per una scienziata che non ha dimenticato da dove viene.

Dalla ricerca al mercato

Sul futuro, il piano è portare la tecnologia fuori dai laboratori. «Una delle cose più importanti per noi è portare le tecnologie quantistiche e il software quantistico sul mercato» – afferma Maniscalco. La definisce una tecnologia disruptive, una parola che in italiano fatica a trovare un corrispettivo. «È l’opposto di incrementale, vuol dire riuscire a fare qualcosa che non si può fare in nessun altro modo» – spiega. Le applicazioni, aggiunge, non riguardano solo la farmacologia e la medicina, ma anche i nuovi materiali, la finanza e la logistica.

La finale si è svolta all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, dove le sei startup hanno presentato i propri progetti al pubblico attraverso un pitch.