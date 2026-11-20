Il sindaco Trantino ha effettuato un sopralluogo di fine lavori nell’area di via Toledo, bonificata e trasformata in spazio verde con campi sportivi.

L’area di via Toledo, nel rione Angeli Custodi, per decenni usata come discarica abusiva anche di rifiuti pericolosi, è diventata un parco urbano con campi sportivi e aree verdi. Il sindaco Enrico Trantino, insieme ai tecnici comunali, ha effettuato un sopralluogo di fine lavori per verificare la conclusione dell’intervento di riqualificazione.

Il progetto, finanziato nell’ambito del PN Metro Plus 2021-2027, ha previsto in primo luogo la bonifica integrale dell’area. Trantino ha commentato l’intervento incontrando i residenti: «Basta mettere in sovrimpressione le immagini di com’era prima quest’area e quelle di com’è adesso per comprendere la portata del cambiamento. Abbiamo restituito al quartiere uno spazio che era abbandonato al degrado, con accumuli di spazzatura e persino rifiuti pericolosi, trasformandolo in un luogo straordinario nel quale i ragazzi possono esprimersi attraverso lo sport e le attività ludiche, le famiglie possono incontrarsi e i cittadini possono ritrovare spazi di conversazione e nuove aree verdi».

Cosa c’è nel nuovo parco

I lavori hanno realizzato ampie superfici a verde, con nuove essenze arboree e zone ombreggiate, oltre a spazi di aggregazione per i residenti. Tra le strutture sportive, un campo da calcio a cinque in erba sintetica, un campo da basket regolamentare e una zona fitness. È stata inoltre attrezzata un’area giochi per bambini fino a 12 anni, con strutture descritte come sicure e inclusive.

Il sindaco ha aggiunto che tutto questo è stato possibile «grazie alle opportunità offerte dal PON Metro e a un contributo regionale, che ci ha consentito di realizzare un intervento di riqualificazione i cui risultati sono oggi visibili agli occhi di tutti».

L’iter amministrativo

L’intervento nasce da un percorso avviato durante la sindacatura di Salvo Pogliese, con il contributo di Sergio Parisi, e portato avanti dall’amministrazione comunale attuale nel reperire le risorse comunitarie, affiancate dal contributo regionale per la bonifica. Al progetto hanno collaborato il I Municipio e le organizzazioni sociali del territorio, che hanno seguito i passaggi burocratici e realizzativi.

Il quartiere prima e dopo

Prima della riqualificazione, l’area era segnata da accumuli di spazzatura e da rifiuti pericolosi. Oggi lo spazio è attrezzato per attività sportive e ricreative, pensate per bambini, adolescenti, giovani e adulti del rione.