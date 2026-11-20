I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due giovani catanesi. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura, riguarda i reati di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco, contestati in concorso tra i due.

L’indagine era partita subito dopo il ferimento Archi della Marina avvenuto nella notte del 4 ottobre 2026, quando un giovane di 22 anni era stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco alle gambe. La vittima si trovava a bordo di una motocicletta insieme a un amico, nella zona tra il locale «Ecs Dogana» e gli Archi della Marina, nel centro di Catania.

La ricostruzione della Procura

Secondo l’ipotesi accusatoria accolta dal giudice nella fase cautelare, l’episodio sarebbe maturato nell’ambito di pregressi contrasti di natura personale tra le parti. Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, acquisite dalla polizia giudiziaria.

Da quelle immagini sarebbe emerso che i due indagati avrebbero raggiunto l’area a bordo di uno scooter. Dopo una fase di appostamento, durante la quale avrebbero osservato gli spostamenti della persona offesa, avrebbero predisposto il mezzo per allontanarsi subito dopo il ferimento della vittima. Il colpo sarebbe stato esploso, secondo la ricostruzione, dal passeggero dello scooter, in prossimità degli Archi della Marina.

La richiesta della Procura e la decisione del gip

Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, la Procura della Repubblica aveva chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, disponendo la misura eseguita oggi dai Carabinieri di Piazza Dante.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.