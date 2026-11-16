Il deputato dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Castiglione, esponente dei Popolari e Autonomisti, dovrà tornare agli arresti domiciliari. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso presentato dai suoi legali contro la decisione del tribunale del Riesame.

La decisione del Riesame e il ricorso in Cassazione

Il provvedimento che Castiglione contestava risale allo scorso luglio, quando il tribunale del Riesame aveva accolto l’appello della procura di Catania disponendo il ripristino della misura cautelare. Contro quella ordinanza erano intervenuti gli avvocati Salvo Pace e Carmelo Peluso, difensori del deputato, che avevano presentato ricorso in Cassazione. Il ricorso è stato respinto dagli ermellini, che hanno confermato il provvedimento.

L’ipotesi accusatoria

Castiglione, ex componente della commissione regionale Antimafia dell’Ars, secondo l’accusa avrebbe stretto un patto elettorale con alcuni esponenti della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola-Ercolano per assicurarsi l’elezione nel 2022. Si tratta dell’ipotesi al centro dell’inchiesta della procura di Catania che ha portato al provvedimento cautelare.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.