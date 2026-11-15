Movida sicura Catania, 77 sanzioni nel weekend della Polizia

Settantasette sanzioni al Codice della Strada, venti mezzi sequestrati o posti sotto fermo amministrativo, 321 persone identificate nel solo dispositivo della Polizia di Stato. È il bilancio del servizio interforze organizzato nel weekend a Catania per il programma «movida sicura», disposto con ordinanza del Questore nell’ambito di quanto concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il dispositivo, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, ha riunito pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale (sezioni annona e viabilità) e della Polizia Scientifica, impiegata per documentare le attività. I controlli si sono concentrati nelle ore serali e notturne, con posti di blocco nelle strade vicine ai locali del centro storico: piazza Mazzini, piazza Bellini, via Pulvirenti, piazza Scammacca, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena e via Gemmellaro.

Le sanzioni della Polizia di Stato

Delle 77 contestazioni elevate, 43 riguardano la sosta irregolare, per un totale di circa 18.200 euro. Le altre violazioni si dividono tra guida senza casco (15), assenza di copertura assicurativa (6), mancata revisione del mezzo (4), guida senza documenti al seguito (4), guida con assicurazione sospesa (1), guida senza patente (1), guida con patente diversa (1), fumi di scarico inquinanti (1) e incauto affidamento (1). Tra le 321 persone identificate, 59 risultano con precedenti penali. I veicoli controllati sono stati 114.

La Polizia di Stato ha inoltre rafforzato i controlli contro i parcheggiatori abusivi in piazza Borsellino, via Dusmet, corso Sicilia e viale Ruggero di Lauria: dieci persone sono state fermate e sanzionate, due delle quali denunciate per violazione del Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane. Per tutti è scattato il sequestro delle somme incassate dagli automobilisti.

Un controllo ha riguardato anche le attività commerciali del centro: il titolare di un minimarket in zona piazza Mazzini è stato sanzionato per mancanza della tabella alcolemica e per vendita di alcolici a minori di 18 anni.

Il dispositivo dei Carabinieri

Parallelamente, l’Arma dei Carabinieri ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, con pattuglie dinamiche, militari a piedi ed etilometro e drug-test per i controlli su strada. L’attività si è concentrata in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo dichiarato di prevenire lo smercio di droga tra i giovani, i reati predatori e la guida in stato di alterazione.

I Carabinieri hanno identificato 72 persone e controllato 37 veicoli, 33 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 23, per circa 16.500 euro e 20 punti patente decurtati complessivamente. Tra le sanzioni, 9 per mancata revisione, 7 per assenza di copertura assicurativa, 5 per mancato uso del casco, 3 per assenza di documenti al seguito, 2 per uso del telefono alla guida, 2 per circolazione con veicolo sequestrato, 1 per sosta sulle strisce pedonali e 1 per equipaggiamenti obbligatori mancanti. Un conducente è stato sanzionato per guida senza patente, un altro per patente scaduta.

Gli accertamenti con etilometro

Il Nucleo Radiomobile ha organizzato posti di controllo nel centro storico per verificare lo stato psicofisico dei conducenti. Otto automobilisti sono stati sottoposti ad accertamento con etilometro: due avevano un’età compresa tra i 18 e i 22 anni, quattro tra i 23 e i 27, uno tra i 28 e i 32, l’ultimo oltre i 32 anni. Da nessuno dei controlli sono emerse criticità.

Nelle aree vicine a piazza Duomo, le pattuglie dei motociclisti dell’Arma hanno effettuato controlli mirati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. Nel corso del weekend non sono stati registrati disordini durante lo svolgimento della movida notturna.