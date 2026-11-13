Consulta provinciale studenti Catania, Caponnetto presidente

Antonino Caponnetto, diciassette anni, rappresentante degli studenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Paternò, è il nuovo presidente della Consulta provinciale degli studenti di Catania, l’organismo che rappresenta gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado dell’intero territorio etneo. Caponnetto si è imposto alle elezioni studentesche dei giorni scorsi grazie a un sostegno ampio, guadagnando la carica più alta dell’organismo provinciale per l’anno scolastico 2026-27.

Chi è il nuovo presidente

Originario di Paternò, Caponnetto è esponente dell’associazione territoriale “Paternò Che” e di We Love, realtà associativa radicata tra università e licei catanesi. È riconducibile a Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia.

L’insediamento al Convitto Cutelli

La cerimonia di insediamento si è svolta al Convitto Cutelli. Qui Caponnetto ha preso la parola per definire gli obiettivi del suo mandato: «Assumere la presidenza della Consulta provinciale degli studenti di Catania rappresenta per me un grande onore, ma soprattutto una responsabilità che intendo affrontare con determinazione e spirito di servizio», ha detto.

Caponnetto ha poi spiegato la sua idea di rappresentanza studentesca: «Credo fermamente che la rappresentanza studentesca non possa e non debba limitarsi a un ruolo puramente formale, ma deve essere un punto di riferimento concreto per tutti gli studenti ed un luogo in cui le idee si trasformano in proposte, quindi in risultati. Il nostro obiettivo sarà quello di costruire una Consulta presente, autorevole e dinamica, capace di ascoltare le esigenze di ogni istituto e di instaurare un dialogo costante con le Istituzioni».

L’appello agli studenti

Il neopresidente ha chiuso il suo intervento rivolgendosi direttamente agli studenti delle scuole etnee: «Vogliamo che ogni studente possa sentirsi realmente rappresentato, perché sono convinto che i giovani non debbano essere soltanto spettatori del proprio futuro, ma già protagonisti del proprio presente».