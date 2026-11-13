Opere da camera al Teatro Bellini, torna la lirica al Sangiorgi

Il Teatro Massimo Bellini di Catania ha commissionato due nuove opere da camera, già andate in scena in prima esecuzione assoluta tra febbraio e marzo, e le ripropone ora con un calendario di recite ampliato al Teatro Sangiorgi, la seconda sede dell’ente lirico catanese in via Sangiuliano. Si tratta de «Il quinto moschettiere», spin-off ispirato ai personaggi di Alexandre Dumas padre con musica di Matteo Musumeci e libretto di Vincenzo De Vivo, e «Le nozze dell’orso», tratto da due atti unici di Anton Čechov con musica di Joe Schittino e libretto di Alessandro Idonea.

Le due produzioni affiancano il catalogo di commissioni sinfoniche, corali e oratoriali che il teatro ha affidato negli ultimi sei anni a compositori contemporanei. Dopo il riscontro ottenuto nella prima edizione, le recite salgono a nove per ciascun titolo, distribuite tra orari serali, pomeridiani e mattutini, questi ultimi pensati in particolare per il pubblico scolastico.

Le date de «Il quinto moschettiere»

Lo spettacolo apre il cartellone venerdì 13 novembre alle 11:00, seguito da sabato 14 novembre alle 20:30 e domenica 15 novembre alle 17:30. A dicembre sono previsti altri tre appuntamenti: mercoledì 16 e giovedì 17 alle ore 11:00, venerdì 18 alle 19:00. Le ultime recite si terranno a gennaio, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22, tutte con inizio alle 11:00.

La trama immagina una continuazione del primo romanzo dei Moschettieri, ambientata nella Parigi della prima metà del Seicento dopo la caduta della roccaforte ugonotta di La Rochelle. Mentre D’Artagnan resta in servizio, Athos, Porthos e Aramis ricevono dalla Regina Anna l’incarico di trovarle un protettore riservato: lo individuano nel paggio Oscar, abile nella scherma e nella corsa, che si rivela essere una nobildonna cresciuta con disciplina militare per poter servire la Regina sotto mentite spoglie. I tre Moschettieri la accolgono come quarto componente del gruppo, destinato a operare lontano dai riflettori.

Gli autori citano tra le fonti d’ispirazione anche un manga giapponese, immaginando che un secolo dopo una discendente del personaggio diventi la protettrice di Maria Antonietta con il nome di Lady Oscar. Per la partitura hanno scelto di ispirarsi all’opera buffa italiana e all’operetta di Offenbach, oltre che al musical e alla canzone, piuttosto che alla musica polifonica del Seicento francese.

Il cast e la squadra artistica

La direzione musicale è affidata a Domenico Schiano Lo Moriello, con Gianbartolo Porretta maestro del coro. La regia è di Davide Garattini Raimondi, le scene di Paolo Vitale, i costumi di Giovanna Giorgianni e le luci di Antonio Alario. Il ruolo di Mademoiselle Françoise Montauban de Jarjayes, che assume l’identità del paggio Oscar, è affidato al mezzosoprano Albane Carrère. Completano il cast il baritono Italo Proferisce nel ruolo di Athos, il tenore Ivan Tanushi in quello di Porthos e il basso Ugo Guagliardo in quello di Aramis.

Il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano descrive la scelta di commissionare le due opere come una sfida legata alla creazione artistica contemporanea, dice: «Con la commissione de “Il quinto moschettiere” e “Le nozze dell’orso”, il Bellini ha scelto di affrontare la sfida stimolante della creazione artistica, mettendo in campo idee, linguaggi e prospettive legati alla contemporaneità. L’ente ribadisce con determinazione la propria funzione di centro di produzione e committenza».

Il regista Garattini Raimondi racconta invece la lettura che ha dato ai personaggi di Dumas: «Il quinto moschettiere è un’opera teatrale derivata dall’universo di Dumas, che torna sul palcoscenico come un mito ancora vitale e capace di parlare al presente. I moschettieri non vengono rappresentati come eroi senza macchia, ma come esseri umani, vulnerabili».

«Le nozze dell’orso», da Čechov alla musica

Il secondo titolo in cartellone, «Le nozze dell’orso», sarà in scena dal 20 novembre 2026 al 15 gennaio 2027. L’opera nasce da due atti unici di Čechov riletti in chiave musicale, con un intreccio in cui ironia e desiderio trasformano situazioni quotidiane in un universo surreale, fatto di comicità grottesca e paradossi: anche il matrimonio diventa occasione di equivoci e piccole ossessioni. La direzione musicale sarà di Domenico Famà, la regia ancora di Davide Garattini Raimondi.

Matteo Musumeci, compositore catanese, ha ricevuto commissioni da teatri come La Fenice e il Verdi di Trieste oltre che dallo stesso Bellini. Vincenzo De Vivo, librettista, collabora da tempo con compositori e istituzioni musicali internazionali. Le informazioni sugli spettacoli sono disponibili sul sito del Teatro Massimo Bellini.