Confcommercio Catania partecipa alla Colletta alimentare 2025

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Redazione 12 Novembre 2026 - 07:57

Sabato 14 novembre, alle 10, rappresentanti e volontari dell’associazione raccoglieranno generi alimentari in via Aci Castello a Catania

Locandina Connessioni per il sociale

Volontari e rappresentanti di Confcommercio Catania saranno presenti sabato 14 novembre, alle 10, all’Iperstore Decò di via Aci Castello 17, a Catania, per la 30esima Giornata nazionale della Colletta alimentare. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Banco Alimentare della Sicilia ODV, rientra nel progetto «Connessioni per il Sociale» e prevede la raccolta di generi alimentari destinati a persone e famiglie in difficoltà.

I numeri del Banco Alimentare

Il bilancio sociale 2025 del Banco Alimentare della Sicilia ODV riporta oltre 11,2 milioni di chilogrammi di alimenti recuperati e distribuiti, con un incremento del 42% rispetto al 2024. Le persone sostenute sono state 178.265, grazie alla collaborazione con 465 organizzazioni partner sul territorio. Nella sola provincia di Catania le persone assistite sono state 100.085, attraverso una rete di 204 organizzazioni partner. Il bilancio segnala anche 4.649 tonnellate di CO₂ equivalente evitate grazie al recupero alimentare.

Le parole di Confcommercio

I vertici di Confcommercio etnea spiegano: «Sostenere il Banco Alimentare significa riconoscere che il mondo delle imprese, del commercio e dei servizi può e deve svolgere un ruolo centrale anche nella costruzione di una società più solidale e inclusiva. Le aziende sono una componente fondamentale dell’economia locale, ma possono anche essere protagoniste di una rete virtuosa capace di generare valore sociale e sostenere chi è più fragile».

L’associazione aggiunge: «La responsabilità sociale non è soltanto un valore da condividere, ma un impegno da tradurre in azioni concrete. Perché un territorio cresce davvero quando alla capacità di produrre valore economico si accompagna quella di generare valore umano».

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