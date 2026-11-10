Sequestro contraffazione Catania, 7mila articoli falsi

Oltre 7.000 articoli tra prodotti tecnologici e capi di abbigliamento con marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania in quattro negozi della provincia etnea. I controlli, eseguiti dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Catania, hanno riguardato esercizi commerciali con sede a Catania, Misterbianco, San Giovanni la Punta e Giarre, tutti attivi nella «vendita al dettaglio di multiprodotti».

Cosa è stato trovato nei negozi

Nei locali commerciali sono stati rinvenuti migliaia di prodotti con marchi contraffatti: console, auricolari, occhiali, accessori per l’abbigliamento, peluche, giocattoli, adesivi e carte da gioco. Tra i marchi riprodotti illecitamente figurano Pokemon, Disney, Kpop Demon Hunters, Hello Kitty, Barbie, Squid Game, Louis Vuitton e Adidas, oltre ai marchi tecnologici Apple e Nintendo.

Tra la merce sequestrata, le fiamme gialle hanno trovato anche 19 micro telefonini che riproducono il modello iPhone 17 Pro Max, con marchi figurativi Apple riportati nel software interno e nelle applicazioni preinstallate.

Le accuse e il deferimento

Tutti i prodotti sono stati sequestrati. I responsabili dei quattro esercizi commerciali sono stati deferiti alla Procura per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza di Catania.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.