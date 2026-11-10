Sequestro contraffazione Catania, 7mila articoli falsi
Controlli della Guardia di Finanza in quattro negozi della provincia etnea, sequestrati oltre 7.000 prodotti con marchi contraffatti. Quattro persone deferite.
Oltre 7.000 articoli tra prodotti tecnologici e capi di abbigliamento con marchi contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania in quattro negozi della provincia etnea. I controlli, eseguiti dai finanzieri della Compagnia Pronto Impiego di Catania, hanno riguardato esercizi commerciali con sede a Catania, Misterbianco, San Giovanni la Punta e Giarre, tutti attivi nella «vendita al dettaglio di multiprodotti».
Cosa è stato trovato nei negozi
Nei locali commerciali sono stati rinvenuti migliaia di prodotti con marchi contraffatti: console, auricolari, occhiali, accessori per l’abbigliamento, peluche, giocattoli, adesivi e carte da gioco. Tra i marchi riprodotti illecitamente figurano Pokemon, Disney, Kpop Demon Hunters, Hello Kitty, Barbie, Squid Game, Louis Vuitton e Adidas, oltre ai marchi tecnologici Apple e Nintendo.
Tra la merce sequestrata, le fiamme gialle hanno trovato anche 19 micro telefonini che riproducono il modello iPhone 17 Pro Max, con marchi figurativi Apple riportati nel software interno e nelle applicazioni preinstallate.
Le accuse e il deferimento
Tutti i prodotti sono stati sequestrati. I responsabili dei quattro esercizi commerciali sono stati deferiti alla Procura per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza di Catania.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.