Tamponamento SS114 Catania, coinvolti 5 veicoli

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Redazione 03 Novembre 2026 - 12:04

Chiusa in entrambe le direzioni la statale 114 Orientale Sicula al km 91,300: il traffico riprenderà a fine operazioni, fa sapere Anas.

Un tamponamento SS114 nel territorio di Catania ha coinvolto cinque veicoli e bloccato la strada statale 114 “Orientale Sicula” al km 91,300. Lo rende noto Anas, che ha disposto la chiusura al traffico in entrambe le direzioni.

Il tamponamento e la chiusura della strada

Il sinistro ha coinvolto cinque veicoli. Non appena si è verificato, Anas ha fatto scattare la chiusura del tratto per consentire i soccorsi e le operazioni necessarie alla messa in sicurezza della carreggiata.

Quando riapre la SS114

Secondo quanto comunicato da Anas, la circolazione sarà ripristinata soltanto al termine delle operazioni in corso, quando saranno garantite le condizioni di sicurezza per la riapertura della strada. Al momento non è stato indicato un orario previsto per il ritorno alla normalità del traffico.

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