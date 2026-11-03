Viale Africa Catania, sanzionata panineria per suolo pubblico

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 03 Novembre 2026 - 07:18

Demolita una pensilina in ferro e sequestrate 46 sedie in plastica posizionate abusivamente. Il veicolo del venditore era privo di assicurazione.

Una pensilina in ferro abbattuta e 46 sedie in plastica sequestrate: è il bilancio di un’operazione antidegrado condotta dalla Polizia di Stato nella zona di viale Africa, a Catania. Il titolare di una panineria è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’intervento è nato dalle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito agli agenti una serie di condizioni di degrado nella zona. Da qui è partita l’azione congiunta tra i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e gli agenti del settore annona della Polizia Locale.

Cosa è stato sequestrato

Gli agenti hanno demolito una struttura in ferro utilizzata come pensilina e sequestrato 46 sedie in plastica, posizionate abusivamente dal titolare della panineria, poi sanzionato per l’occupazione del suolo pubblico. I controlli si sono estesi anche al veicolo utilizzato dal venditore: è emerso che fosse privo di copertura assicurativa e in stato di abbandono.

La collaborazione tra Questura e Polizia Locale

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’operazione rientra in una serie di interventi che hanno già interessato diverse aree del territorio catanese, condotti attraverso la sinergia tra i due corpi di polizia a partire dalle segnalazioni dei residenti.

Tags: , , , ,

Cyberattacco ai frigo dei supermercati, colpite Catania e Palermo

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:39

Cioccolatini della ricerca Airc a Catania sabato 7 novembre

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:23

Pistola alterata a San Cristoforo, Catania: un arresto

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:21

Spari discoteca Catania, chiusa per 30 giorni

Redazione 02 Novembre 2026 - 07:29

Controlli movida Catania, 24 sanzioni nel weekend

Redazione 02 Novembre 2026 - 07:26

Porto di Catania, code ai semirimorchi: la denuncia CNA

Redazione 31 Ottobre 2026 - 08:27

Ultimissime

Tamponamento SS114 Catania, coinvolti 5 veicoli

Redazione 03 Novembre 2026 - 12:04

Cyberattacco ai frigo dei supermercati, colpite Catania e Palermo

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:39

Pd Sicilia Provenzano guida il partito dopo Barbagallo

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:29

Cioccolatini della ricerca Airc a Catania sabato 7 novembre

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:23

Pistola alterata a San Cristoforo, Catania: un arresto

Redazione 03 Novembre 2026 - 07:21