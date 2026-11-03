Viale Africa Catania, sanzionata panineria per suolo pubblico

Demolita una pensilina in ferro e sequestrate 46 sedie in plastica posizionate abusivamente. Il veicolo del venditore era privo di assicurazione.

Una pensilina in ferro abbattuta e 46 sedie in plastica sequestrate: è il bilancio di un’operazione antidegrado condotta dalla Polizia di Stato nella zona di viale Africa, a Catania. Il titolare di una panineria è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.

L’intervento è nato dalle segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano riferito agli agenti una serie di condizioni di degrado nella zona. Da qui è partita l’azione congiunta tra i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e gli agenti del settore annona della Polizia Locale.

Cosa è stato sequestrato

Gli agenti hanno demolito una struttura in ferro utilizzata come pensilina e sequestrato 46 sedie in plastica, posizionate abusivamente dal titolare della panineria, poi sanzionato per l’occupazione del suolo pubblico. I controlli si sono estesi anche al veicolo utilizzato dal venditore: è emerso che fosse privo di copertura assicurativa e in stato di abbandono.

La collaborazione tra Questura e Polizia Locale

Secondo quanto riferito dalla Questura, l’operazione rientra in una serie di interventi che hanno già interessato diverse aree del territorio catanese, condotti attraverso la sinergia tra i due corpi di polizia a partire dalle segnalazioni dei residenti.