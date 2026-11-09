Truffa bancomat a Catania: denunciate domestica e compagno

La Polizia di Stato ha denunciato una donna di 35 anni e il compagno di 40, accusati di aver prelevato 10.000 euro dal conto di una cliente.

Una truffa bancomat a Catania è costata 10.000 euro a una donna, secondo la ricostruzione della Polizia di Stato. Una domestica di 35 anni e il compagno di 40 sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di truffa in concorso: avrebbero prelevato e speso quella cifra dal conto corrente della donna presso cui la 35enne lavorava, all’insaputa della titolare.

Le indagini sono state condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza «Borgo Ognina», dove la vittima si era rivolta per sporgere denuncia. Entrambi gli indagati erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Come è partita la scoperta

Tutto è iniziato quando la donna, recatasi a uno sportello automatico, si è vista rifiutare un prelievo. Pensando a un bancomat smagnetizzato, ha contattato la propria banca per avere chiarimenti, scoprendo di aver già raggiunto il limite di prelievo mensile. Il problema: le operazioni che avevano esaurito il plafond, per un totale di 10.000 euro, non le aveva mai autorizzate né effettuate.

Il presunto modus operandi

Dopo la segnalazione, gli agenti del Commissariato hanno avviato accertamenti concentrandosi sulle modalità con cui il bancomat sarebbe stato sottratto. Secondo l’ipotesi investigativa, la 35enne avrebbe approfittato del proprio ruolo di donna delle pulizie per accedere alla camera da letto della proprietaria di casa, impossessandosi in più occasioni della carta e del relativo codice PIN, custoditi in un portafogli dentro un comò.

Con il supporto del compagno, la donna avrebbe quindi effettuato prelievi di contante e pagamenti in tabaccherie, distributori di carburante, supermercati e ristoranti. La carta, riferiscono gli investigatori, veniva poi rimessa ogni volta al suo posto nel portafogli, per evitare che la vittima si accorgesse della sottrazione e bloccasse il conto.

Le prove raccolte dagli investigatori

A ricostruire i movimenti e identificare la coppia sono state le immagini di videosorveglianza degli istituti bancari e degli esercizi commerciali coinvolti nelle transazioni contestate. Al termine delle indagini, i due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.