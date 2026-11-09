Movida sicura Catania, controlli nel weekend: un denunciato

Polizia e Carabinieri in campo nel centro storico e sul lungomare: identificate 289 persone, un automobilista denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Nel weekend appena trascorso Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale hanno messo in campo un servizio di controllo interforze nel centro storico e nella zona del lungomare di Catania, disposto con ordinanza del Questore nell’ambito di quanto concordato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione rientra nell’iniziativa della movida sicura a Catania e ha riguardato in particolare il controllo dei veicoli in orario serale e notturno, con posti di blocco nelle arterie vicine ai locali più frequentati.

I controlli della Polizia di Stato

Il dispositivo della Questura, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza, ha impiegato pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale (sezione viabilità) e della Polizia Scientifica. Sono state contestate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada: 4 conducenti privi di copertura assicurativa, 3 senza revisione periodica del mezzo e le restanti per guida senza casco. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,12 g/l.

I controlli hanno interessato piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Pulvirenti, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena e via Gemmellaro. Nel corso della sera e della notte sono state identificate 209 persone, di cui 29 con precedenti penali, e controllati 101 veicoli tra auto e moto.

La Polizia di Stato ha inoltre rafforzato i controlli contro i parcheggiatori abusivi in piazza Borsellino, via Dusmet, piazza Manganelli e corso Sicilia. Le volanti e le moto volanti della Questura hanno fermato e sanzionato sette persone, due delle quali denunciate per la violazione del Dacur. Per tutti è scattato il sequestro delle somme percepite dagli automobilisti.

Il dispositivo dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania, con pattuglie dinamiche, militari a piedi e personale dotato di etilometro e drug-test. I controlli si sono concentrati in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, con un’azione rivolta anche al contrasto dello spaccio di droga tra i giovani, ai reati predatori e alla sosta selvaggia nei pressi dei siti storici.

Sono state identificate 80 persone e controllati 35 veicoli, 13 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 44, per un importo complessivo di circa 32.500 euro e la decurtazione di 85 punti patente.

Tra le sanzioni, 4 automobilisti sono stati fermati per guida senza patente e uno per patente scaduta. Altre 12 riguardano la mancanza di revisione periodica, 7 la mancata copertura assicurativa, 9 il mancato utilizzo del casco. Cinque conducenti sono stati sanzionati per aver circolato senza documenti al seguito, due per uso del telefono alla guida. Infine una contestazione per circolazione con veicolo sequestrato, una per sosta sulle strisce pedonali e una per mancanza degli equipaggiamenti obbligatori.

Etilometro e controlli antidroga

Il Nucleo Radiomobile ha organizzato posti di controllo nel centro storico con l’etilometro, sottoponendo a verifica 19 conducenti: 8 tra i 18 e i 22 anni, nessuno tra i 23 e i 27, 2 tra i 28 e i 32 e i restanti oltre i 32 anni. Non sono emerse criticità. Nelle aree vicine a piazza Duomo le pattuglie dei motociclisti hanno effettuato controlli alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere.

Secondo quanto riferito dalla Questura, non sono stati registrati disordini durante lo svolgimento della movida notturna.