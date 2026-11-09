Etna Wine Awards Catania, 140 produttori al Romano Palace

Centinaia di visitatori hanno affollato il Romano Palace Luxury Hotel di viale Kennedy, a Catania, per la giornata inaugurale di Etna Wine Awards 2026, la rassegna dedicata al vino siciliano che ha radunato oltre 140 produttori tra cantine, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Tra gli appassionati e gli addetti ai lavori presenti alla prima giornata anche il Capo Dipartimento della sovranità alimentare del MASAF Marco Lupo, lo showman Ruggero Sardo e il consulente del sindaco metropolitano di Catania Ivan Albo.

Degustazioni, masterclass e show cooking

Il programma della manifestazione non si limita alle degustazioni. Masterclass, show cooking, talk show ed eventi culturali compongono un calendario che punta a raccontare l’intera filiera vitivinicola, dalla produzione alla distribuzione, fino alla promozione turistica e commerciale.

Il coordinatore della manifestazione, Dario Moscato, commenta così l’avvio della rassegna: «Siamo estremamente soddisfatti della straordinaria partecipazione registrata in questa prima giornata. Centinaia di visitatori hanno scelto di condividere con noi un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione». Moscato ringrazia «tutti i presenti, le istituzioni, le aziende, le cantine, i professionisti e quanti hanno creduto in questo progetto», spiegando che l’obiettivo dell’evento è «coniugare tradizione, innovazione e promozione del territorio, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le nostre cantine, scoprirne le produzioni e approfondire una cultura enologica che rappresenta uno dei patrimoni più preziosi della Sicilia».

Gli interventi delle istituzioni

Tra i presenti anche Salvo Pogliese, componente della Commissione Parlamentare per le Attività Produttive, che ringrazia Moscato «per aver promosso un appuntamento di grande valore per Catania e per l’intera Sicilia». Secondo Pogliese, «manifestazioni come Etna Wine Awards rappresentano un’importante occasione per valorizzare le nostre eccellenze produttive e rafforzare il legame tra imprese, istituzioni e territorio». Il parlamentare aggiunge che «il comparto vitivinicolo siciliano possiede enormi potenzialità, non soltanto sotto il profilo commerciale, ma anche per lo sviluppo dell’enoturismo e per la creazione di nuove opportunità di lavoro», e conclude: «È fondamentale continuare a sostenere chi investe nella qualità, nell’innovazione e nella promozione delle nostre produzioni sui mercati nazionali e internazionali».

Anche il presidente dell’Ente Parco dell’Etna e sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, interviene sul valore della manifestazione: «Parliamo di una manifestazione che vuole raccontare storie fatte di tradizioni, sacrifici, passione e straordinaria qualità». Giammusso dice che «eventi come questo contribuiscono a promuovere non soltanto le produzioni vitivinicole ma anche il paesaggio, la cultura e l’identità di un territorio unico», e che «l’enoturismo rappresenta una grande opportunità di sviluppo sostenibile capace di generare economia, attrarre visitatori e offrire nuove prospettive alle giovani generazioni».

Il programma dei prossimi giorni

Etna Wine Awards prosegue oggi e domani, dalle 17:00 alle 23:00, con degustazioni, masterclass, incontri, show cooking e appuntamenti culturali in programma al Romano Palace Luxury Hotel.