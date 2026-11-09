Turismo Catania 2026, oltre 1,7 milioni di presenze

Il Comune di Catania ha diffuso i dati aggiornati sul turismo in città riferiti ai primi dieci mesi del 2026: al 30 ottobre le presenze turistiche hanno già superato 1,7 milioni, con 584.026 arrivi. Secondo le elaborazioni comunali, si tratta di un valore che supera l’80% dei pernottamenti registrati in tutto il 2025, quando le presenze erano state circa 1,8 milioni, e la tendenza resta di crescita.

Permanenza media e spesa stimata

La permanenza media dei turisti sale a 2,96 notti, in aumento rispetto all’anno precedente. Il Comune ha calcolato anche una stima della spesa turistica: ipotizzando una spesa media giornaliera di 100 euro per visitatore, le 1,7 milioni di presenze corrisponderebbero a una spesa diretta potenziale superiore a 170 milioni di euro, distribuita tra strutture ricettive, ristorazione, commercio, trasporti e servizi. L’imposta di soggiorno incassata ammonta a 3,29 milioni di euro.

I mercati esteri

Tra i principali mercati stranieri figurano Polonia e Germania, seguiti da Stati Uniti, Francia e Spagna, poi Regno Unito, Ungheria, Romania, Canada e Paesi Bassi. Nel 2025 i visitatori stranieri avevano generato oltre 1,2 milioni di pernottamenti, pari al 69,2% del totale. I dati per nazionalità relativi al 2026 sono ancora in fase di consolidamento, secondo quanto riferito dal Comune.

Aeroporto e porto

Sul fronte delle infrastrutture, l’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa ha registrato nel 2025 circa 12,37 milioni di passeggeri, di cui quasi cinque milioni su voli internazionali. Il porto di Catania, secondo le previsioni della società Risposte Turismo, potrebbe chiudere il 2026 a quota 300 mila passeggeri nel settore crocieristico, con un incremento stimato del 48,9% rispetto all’anno precedente.

Le parole del sindaco Trantino

Il sindaco Enrico Trantino commenta i dati sottolineando che l’attrattività della città va trasformata in opportunità concrete. «I numeri ci restituiscono l’immagine di una Catania che continua ad attrarre visitatori e a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Ma ciò che conta non è soltanto quanti turisti arrivano, bensì la nostra capacità di trasformare questa attrattività in opportunità per le imprese, in lavoro e in nuove prospettive per la comunità. Abbiamo un patrimonio straordinario, ma la bellezza da sola non basta: chi sceglie Catania deve trovare una città accogliente, accessibile e dotata di servizi adeguati», dice. Il primo cittadino collega il tema anche al recente appello rivolto ai gestori delle strutture ricettive sulla gestione dei rifiuti: «È una responsabilità che riguarda l’Amministrazione, gli operatori economici e i cittadini, come evidenziato nell’appello rivolto recentemente anche ai gestori delle strutture ricettive sulla corretta gestione dei rifiuti. La qualità dell’accoglienza passa dal rispetto delle regole e dalla cura degli spazi comuni. Perché una città che sa prendersi cura di sé è anche una città che sa accogliere».

Locazioni brevi in testa

I dati PayTourist relativi al periodo gennaio-ottobre 2026, divisi per tipologia ricettiva, mostrano le locazioni brevi in testa con 741.961 pernottamenti, pari al 52% delle presenze classificate. Seguono gli alberghi, con oltre 301 mila pernottamenti, e bed&breakfast e affittacamere, che insieme superano le 259 mila presenze.

Il Comune segnala inoltre l’ampliamento degli strumenti di informazione turistica, con gli uffici nel centro storico, il nuovo Infopoint dell’aeroporto di Fontanarossa e l’applicazione ufficiale «Catania», disponibile in italiano e inglese con itinerari e audioguide.