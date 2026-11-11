Street art Nesima Catania, il Comune cerca progetti di murales

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 11 Novembre 2026 - 14:39

Il Comune di Catania cerca proposte per realizzare murales nelle aree vicine alla fermata della metropolitana. Candidature entro il 18 novembre.

Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere proposte artistiche di murales da realizzare negli spazi vicini alla fermata Nesima della metropolitana, in viale Lorenzo Bolano. L’amministrazione punta sulla street art per riqualificare le aree pubbliche della zona, nell’ambito dell’intervento POCCTI.3.1.j14 «Spazi Inclusivi», finanziato dal Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 con una dotazione di circa 40 mila euro.

Chi può partecipare e cosa presentare

Possono candidarsi artisti singoli maggiorenni, collettivi e gruppi di artisti, associazioni culturali, enti del Terzo settore, cooperative e imprese attive nell’arte urbana e nella produzione culturale, nel rispetto dei requisiti dell’avviso. Ogni proposta deve includere i bozzetti delle opere, una relazione sul progetto e sul suo rapporto con il territorio, curriculum e portfolio dei lavori già realizzati, un piano economico e il cronoprogramma degli interventi.

Come saranno valutati i progetti

Una commissione tecnica esaminerà le candidature in base alla qualità artistica e all’originalità dei bozzetti, alla coerenza con l’identità del quartiere e con le finalità dell’intervento, all’esperienza degli artisti, al coinvolgimento della comunità, alla fattibilità tecnica e alla sostenibilità economica dei progetti.

Il coinvolgimento di residenti e scuole

Il Comune prevede il coinvolgimento di residenti, scuole e associazioni del territorio, anche attraverso laboratori, incontri e iniziative di co-progettazione. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è trasformare superfici e spazi pubblici anonimi o degradati in luoghi più curati, accoglienti e riconoscibili.

Come e quando presentare la candidatura

Le manifestazioni di interesse vanno trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suap.catania@pec.it entro le ore 12 del 18 novembre 2026. L’avviso pubblico e la documentazione completa sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Catania.

Tags: , , , ,

Allarme bomba scuole Sicilia, evacuati istituti a Catania

Redazione 11 Novembre 2026 - 12:06

Case della Comunità PNRR, cinque strutture nel Catanese

Redazione 11 Novembre 2026 - 06:46

Riforma dirigenza Sicilia, l’Ars approva la legge

Redazione 10 Novembre 2026 - 18:37

Sequestro contraffazione Catania, 7mila articoli falsi

Redazione 10 Novembre 2026 - 08:12

Truffa bancomat a Catania: denunciate domestica e compagno

Redazione 09 Novembre 2026 - 11:52

Turismo Catania 2026, oltre 1,7 milioni di presenze

Redazione 09 Novembre 2026 - 11:45

Ultimissime

Street art Nesima Catania, il Comune cerca progetti di murales

Redazione 11 Novembre 2026 - 14:39

Spaccata a Castiglione di Sicilia, sventata dai Carabinieri

Redazione 11 Novembre 2026 - 12:08

Allarme bomba scuole Sicilia, evacuati istituti a Catania

Redazione 11 Novembre 2026 - 12:06

Case della Comunità PNRR, cinque strutture nel Catanese

Redazione 11 Novembre 2026 - 06:46

Riforma dirigenza Sicilia, l’Ars approva la legge

Redazione 10 Novembre 2026 - 18:37