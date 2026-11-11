Street art Nesima Catania, il Comune cerca progetti di murales

Il Comune di Catania ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere proposte artistiche di murales da realizzare negli spazi vicini alla fermata Nesima della metropolitana, in viale Lorenzo Bolano. L’amministrazione punta sulla street art per riqualificare le aree pubbliche della zona, nell’ambito dell’intervento POCCTI.3.1.j14 «Spazi Inclusivi», finanziato dal Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 con una dotazione di circa 40 mila euro.

Chi può partecipare e cosa presentare

Possono candidarsi artisti singoli maggiorenni, collettivi e gruppi di artisti, associazioni culturali, enti del Terzo settore, cooperative e imprese attive nell’arte urbana e nella produzione culturale, nel rispetto dei requisiti dell’avviso. Ogni proposta deve includere i bozzetti delle opere, una relazione sul progetto e sul suo rapporto con il territorio, curriculum e portfolio dei lavori già realizzati, un piano economico e il cronoprogramma degli interventi.

Come saranno valutati i progetti

Una commissione tecnica esaminerà le candidature in base alla qualità artistica e all’originalità dei bozzetti, alla coerenza con l’identità del quartiere e con le finalità dell’intervento, all’esperienza degli artisti, al coinvolgimento della comunità, alla fattibilità tecnica e alla sostenibilità economica dei progetti.

Il coinvolgimento di residenti e scuole

Il Comune prevede il coinvolgimento di residenti, scuole e associazioni del territorio, anche attraverso laboratori, incontri e iniziative di co-progettazione. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è trasformare superfici e spazi pubblici anonimi o degradati in luoghi più curati, accoglienti e riconoscibili.

Come e quando presentare la candidatura

Le manifestazioni di interesse vanno trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo suap.catania@pec.it entro le ore 12 del 18 novembre 2026. L’avviso pubblico e la documentazione completa sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Catania.