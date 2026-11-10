Riforma dirigenza Sicilia, l’Ars approva la legge

Il Parlamento siciliano ha approvato la legge che riforma la dirigenza regionale. Il disegno di legge del governo Schifani, dopo il via libera della Commissione Affari istituzionali dello scorso giugno, ha ricevuto oggi il voto favorevole dell’Aula dell’Ars, diventando legge a tutti gli effetti.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta l’approvazione: «Con la nuova riforma della dirigenza regionale abbiamo posto un punto fermo nel processo di rinnovamento della macchina amministrativa».

Un iter durato due anni

Schifani ringrazia «la presidenza dell’Ars, i parlamentari e le forze politiche per avere finalmente portato a termine un percorso legislativo avviato due anni fa». Il presidente definisce la riforma «una delle priorità dell’azione del mio governo, un impegno che abbiamo mantenuto», sottolineando il confronto con le parti sociali che ha portato alle modifiche al testo originario del ddl.

I prossimi concorsi

Con la legge approvata, la Regione potrà avviare le procedure concorsuali per nuovo personale dirigenziale. «Adesso potremo avviare anche i concorsi per assumere finalmente tutti i nuovi dirigenti necessari a colmare gli ormai troppi vuoti di organico che condizionano fortemente l’attività degli uffici», aggiunge Schifani.

La soddisfazione dell’assessore Garigliano

Al commento del presidente della Regione si aggiunge quello dell’assessore Garigliano, che parla di un risultato atteso da tempo: «Finalmente possiamo riavviare la stagione dei concorsi per la dirigenza! Un risultato atteso da troppo tempo, storico direi, di cui vado fiera e ringrazio il Presidente Schifani per aver guidato questo percorso con fermezza, la I Commissione per il lavoro intenso, gli Uffici della funzione pubblica, e l’Aula tutta per aver approvato all’unanimità questa legge».

L’assessore aggiunge che la riforma permetterà di «chiudere questa esperienza legislativa lasciando la Sicilia nelle condizioni di ripartire davvero», e conclude: «Sono soddisfatta, abbiamo consegnato una legge che “non guarda alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni”».