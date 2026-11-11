Spaccata a Castiglione di Sicilia, sventata dai Carabinieri

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Redazione 11 Novembre 2026 - 12:08

A Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, una banda ha tentato di sradicare uno sportello bancomat con un escavatore. Indagini in corso.

Una banda ha tentato nella notte di sradicare lo sportello bancomat di una filiale della Banca di Credito Cooperativo di Pachino a Solicchiata, frazione di Castiglione di Sicilia, lungo la SS 120. La spaccata è stata sventata dai Carabinieri, allertati da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che hanno fatto saltare il piano e costretto i malviventi alla fuga.

La tecnica della spaccata

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero prima bloccato la strada con due mezzi pesanti posizionati sulla carreggiata, per impedire il transito di altri veicoli e rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine. Poi avrebbero utilizzato la pala di un escavatore come ariete, nel tentativo di strappare via lo sportello automatico dell’istituto di credito.

L’intervento dei militari

Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Passopisciaro e di Randazzo, affiancati dai colleghi della Radiomobile, dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Randazzo e da personale del Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo. L’arrivo delle pattuglie ha spinto la banda ad abbandonare l’azione e a dileguarsi a bordo di un’automobile.

Il veicolo sequestrato

Durante gli accertamenti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un altro veicolo, ritenuto utilizzato per l’azione. Il mezzo è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici per risalire all’identità dei responsabili.

Le indagini

Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio e identificare gli autori della spaccata.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.

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