Sequestro di 1,6 milioni per truffa sul Fondo Nuove Competenze a Catania

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo da 1,6 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 9 società con sede principale in provincia di Catania, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale etneo, riguarda l’ipotesi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche legate al Fondo Nuove Competenze.

Le perquisizioni e i sequestri si sono svolti nelle province di Catania, Palermo e Siracusa. Oltre al sequestro da 1,6 milioni sulle persone fisiche e sulle società, il giudice ha disposto un secondo sequestro da circa 1,4 milioni di euro a carico di 8 delle stesse società, a titolo di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Cosa contesta l’accusa

Secondo l’ipotesi accusatoria, le società coinvolte avrebbero ottenuto in modo indebito risorse a valere sul bilancio nazionale, attinte dal Fondo Nuove Competenze previsto dall’articolo 88 del decreto legge 34/2020. Il fondo eroga contributi a fondo perduto alle imprese per ristorare il costo delle ore di lavoro dei dipendenti impegnati in corsi di formazione destinati allo sviluppo di nuove competenze professionali.

Le indagini, condotte dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania sotto la direzione della Procura, si sono basate anche sulle testimonianze dei dipendenti delle società e sull’analisi della documentazione amministrativo-contabile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i corsi di formazione posti a base della richiesta di contributo sarebbero risultati insussistenti o comunque irregolari, erogati solo formalmente nei confronti di circa 475 dipendenti complessivi.

Il meccanismo contestato

Nell’ipotesi investigativa, il sistema avrebbe permesso alle società di incassare i contributi a fondo perduto senza erogare davvero la formazione al personale, mantenendo al contempo le ore di lavoro prestate dai dipendenti. In questo modo le aziende avrebbero evitato anche gli effetti negativi sul proprio fatturato che la sospensione dell’attività lavorativa per la formazione avrebbe comportato.

Per 7 delle imprese coinvolte gli investigatori hanno inoltre riscontrato, a livello di gravità indiziaria, la mancata adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal decreto legislativo 231/2001, il documento che fissa regole e controlli interni per la prevenzione degli illeciti in azienda.

L’inchiesta rientra nelle attività condotte dalla Procura della Repubblica di Catania insieme alla Guardia di Finanza per il controllo sull’utilizzo dei fondi pubblici destinati alla formazione e al sostegno dell’occupazione.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.