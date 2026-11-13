Cantiere fermo via Di Stefano, degrado a Catania

Un edificio all’angolo tra via Di Stefano e via Tezzano è senza operai dal 2022, tra rifiuti e segnalazioni di degrado. Arcidiacono chiede verifiche

Impalcature ferme dal 2022, rifiuti accumulati negli spazi delimitati dal cantiere e un edificio che, secondo le segnalazioni raccolte dai residenti, viene usato impropriamente come bagno pubblico. È la situazione del cantiere fermo tra via Di Stefano e via Tezzano, descritta dal vicepresidente del I Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, riguardo a un immobile attualmente privo di maestranze.

Rifiuti, degrado e segnalazioni dei residenti

L’area attorno al cantiere, secondo quanto riferito dai residenti, è diventata un ricettacolo di rifiuti. Vengono segnalati anche fenomeni legati alla tossicodipendenza e alla prostituzione. A preoccupare ulteriormente è la presenza di bidoni di olio motore abbandonati nella zona, con possibili rischi per l’incolumità pubblica e per la sicurezza stradale.

L’interrogazione agli uffici competenti

Arcidiacono ha già presentato un’interrogazione agli uffici competenti per verificare la regolarità del cantiere e conoscere i tempi di conclusione dei lavori. Al momento si attendono i riscontri.

Le parole del vicepresidente

«Il ruolo delle istituzioni di prossimità è quello di farsi interpreti responsabili delle esigenze dei cittadini», dice Arcidiacono. Il vicepresidente aggiunge: «Confido in una tempestiva sinergia tra l’amministrazione centrale e gli organi preposti affinché vengano espletati gli opportuni accertamenti sulla regolarità dell’opera, si disponga il celere ripristino dello stato dei luoghi e si adottino soluzioni efficaci per contrastare il degrado, tutelare la sicurezza stradale e restituire decoro e serenità ai residenti».