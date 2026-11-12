Capodanno Catania piazza Duomo, avviso per il concerto
Il Comune cerca proposte artistiche per il concerto del 31 dicembre, con collegamento audio-video in piazza Università.
Il Comune di Catania ha avviato la ricerca di proposte artistiche per lo spettacolo di Capodanno in piazza Duomo, in vista del concerto che si terrà la notte del 31 dicembre 2026. L’evento prevede anche un collegamento audio-video con piazza Università.
Si tratta di una fase preliminare, propedeutica al successivo affidamento dello spettacolo, comprensivo di allestimenti e servizi. Gli interessati dovranno far pervenire le proposte entro le 23:59 del 19 novembre 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune.
Da dove nasce l’iniziativa
L’avviso dà seguito a un indirizzo della Giunta Comunale, che con la delibera n. 97 del 16 giugno 2026 aveva confermato l’intenzione di rinnovare la tradizione degli eventi musicali di fine anno in città.
Gli obiettivi dichiarati
Secondo quanto diffuso dall’Ufficio Stampa del Comune, l’amministrazione punta a fare dell’evento una vetrina promozionale per rafforzare i programmi di sviluppo turistico-culturale della città, oltre che a sostenere il tessuto socio-produttivo locale.
Come presentare le proposte
La documentazione completa, con i dettagli sulle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito del Comune di Catania, alla pagina dedicata all’avviso «Capodanno a Catania 2027, dal fuoco al mare». Il termine per l’invio delle proposte resta fissato al 19 novembre.