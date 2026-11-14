Cane randagio via Acquicella Porto salvato dalla Polizia

Un meticcio di grossa taglia rischiava di essere investito dalle auto in transito, gli agenti lo hanno messo in sicurezza e affidato al soccorso veterinario

Un cane randagio ha rischiato di essere investito in via Acquicella Porto, nei pressi dell’ingresso del porto di Catania, prima che una pattuglia della Polizia di Stato lo mettesse in salvo. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio su una motovolante, hanno notato l’animale mentre si trascinava a stento fino a raggiungere il centro della carreggiata, in mezzo al traffico.

L’avvicinamento al meticcio

Il cane, un meticcio di grossa taglia visibilmente denutrito, è apparso agli agenti inizialmente diffidente e spaventato. Gli agenti lo hanno avvicinato con cautela, senza forzare, fino a riuscire a tranquillizzarlo.

Una volta guadagnata la fiducia dell’animale, i poliziotti lo hanno accompagnato verso un’area sicura ai margini della strada, lontano dal flusso dei veicoli. Gli hanno offerto acqua per dissetarlo, in attesa dei soccorsi.

L’intervento del soccorso veterinario

Contestualmente alla messa in sicurezza, la pattuglia ha allertato il soccorso veterinario comunale. Il personale specializzato è arrivato sul posto e ha preso in custodia il meticcio, garantendogli le prime cure e l’assistenza necessaria.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.