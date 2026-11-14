Graduatorie concorsi Regione Siciliana: vincitori pubblicati

La Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie dei vincitori di tre concorsi pubblici, per un totale di 252 nuove assunzioni a cui si aggiungeranno altre 120 unità tramite scorrimento. I posti riguardano i Centri per l’impiego e l’Ispettorato del lavoro, e gli elenchi sono consultabili sul sito del dipartimento della Funzione pubblica e sul portale unico del reclutamento InPA.

I numeri del concorso per i Centri per l’impiego

Duecento funzionari prenderanno servizio nei Centri regionali per l’impiego. Tra loro, 95 rientrano nel profilo di specialista mercato e servizi lavoro (codice SMSL), 80 in quello di specialista amministrativo contabile (SAC) e 25 nel profilo informatico statistico (SIST).

Cinquantadue nuovi ispettori del lavoro

Il secondo concorso porta all’assunzione di 52 ispettori del lavoro, che entreranno in servizio dopo la sottoscrizione del contratto. Ventidue sono funzionari ispettivi con ruolo di ispettore tecnico (codice ISPTEC), mentre 30 sono ispettori del lavoro (ISPAM) destinati, come indicato nel comunicato, al ricambio generazionale.

L’assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, Francesca Garigliano, commenta: «Il governo Schifani continua a perseguire l’obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici. I miei migliori auguri ai vincitori del concorso e un plauso ai nostri uffici del dipartimento della Funzione pubblica per la velocità e l’efficienza con cui hanno portato avanti le procedure di reclutamento».

Altri 120 posti per scorrimento

Garigliano annuncia anche una modifica al Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, già approvata in giunta e in attesa del via libera della Corte dei Conti. La modifica consentirà di assumere altri 120 idonei attraverso lo scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati: «Parliamo di 70 unità del profilo Coge, altre 25 tra gli ispettori tecnici, 15 del profilo Teco e 10 archeologi».

Quando scatteranno le assunzioni

I vincitori potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato non appena sarà approvata la legge di stabilità regionale. Gli elenchi completi sono disponibili sul sito del portale della Regione Siciliana, nelle pagine dedicate ai due bandi.