Corpo forestale Sicilia assunzioni, giurano 91 agenti

Il giuramento al molo trapezoidale di Palermo davanti a Schifani e Savarino. È la seconda tornata dopo i 46 agenti di maggio.

Novantuno nuovi agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana hanno giurato stamattina al Marina yachting del molo trapezoidale di Palermo, davanti al presidente della Regione Renato Schifani, all’assessora al Territorio e ambiente Giusi Savarino e alla comandante Dorotea Di Trapani. È la seconda tornata di assunzioni nell’ambito del potenziamento dell’organico forestale, dopo i 46 agenti che avevano giurato lo scorso maggio.

I nuovi agenti hanno superato le prove di idoneità fisica e completato un periodo di formazione alla Scuola dei Carabinieri forestali di Cittaducale, in provincia di Rieti. L’assunzione deriva dallo scorrimento della graduatoria di un concorso bandito nel 2021, che prevedeva inizialmente 46 posti e che la Regione ha progressivamente ampliato.

Le parole di Schifani

«Queste assunzioni sono il risultato di un impegno preciso del mio governo: risanare i conti della Regione per tornare a investire, rafforzare i servizi e dare ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro in Sicilia», ha detto Schifani durante la cerimonia. Il presidente ha collegato il rafforzamento del Corpo forestale alla gestione dei bilanci regionali e agli investimenti in personale, mezzi e tecnologie per la prevenzione degli incendi. «Dobbiamo affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e contrastare con fermezza chi, appiccando il fuoco, distrugge un patrimonio che appartiene a tutti i siciliani», ha aggiunto.

Savarino: altri 94 agenti in formazione

L’assessora Savarino ha parlato di un «passo importante» per l’assessorato al Territorio e ambiente e per le famiglie dei nuovi assunti. Ha poi annunciato che altri 94 giovani sono già impegnati nel corso di formazione alla Scuola Carabinieri di Rieti e si aggiungeranno presto al Corpo. «Il percorso porterà complessivamente all’ingresso di 400 nuovi agenti», ha spiegato, precisando che i forestali saranno impegnati «nella vigilanza e nel controllo del territorio, ma anche nel controllo delle merci in arrivo, per garantire la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle produzioni siciliane».

Il piano fino al 2027

La comandante Di Trapani ha sottolineato il ricambio generazionale che l’ingresso dei nuovi agenti porta al Corpo. Il potenziamento proseguirà nei prossimi mesi con l’entrata in servizio degli altri 94 agenti in addestramento, mentre nel 2027 è previsto il reclutamento di ulteriori 112 agenti forestali.

Accanto al personale, la Regione ha annunciato per l’anno prossimo la consegna di nuovi mezzi antincendio: 90 autocarri da 3.000 litri di capacità e 210 pick up con moduli da 400 litri, che si aggiungeranno agli 84 veicoli 4×4 e ai 16 pick up già arrivati nel corso del 2026.