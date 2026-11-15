Colletta Alimentare, a Catania tre fedi insieme

Don Branchina, l’imam Abdelhafid e il pastore Grappone hanno fatto insieme la spesa per la 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Pettorina arancione, carrello della spesa e corsie del supermercato percorse fianco a fianco: così don Vincenzo Branchina, vicario generale dell’Arcidiocesi di Catania, l’imam Kheit Abdelhafid, presidente della Comunità Islamica di Sicilia, e il pastore evangelico Dario Grappone, responsabile della Comunità di Catania dell’Esercito della Salvezza, hanno partecipato sabato alla 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. I tre hanno scelto di fare la spesa insieme, aiutati dai volontari di Banco Alimentare della Sicilia, riempiendo i carrelli di olio, legumi, conserve di pomodoro e riso da destinare alle famiglie in difficoltà seguite dalla rete.

Un gesto condiviso tra tre fedi

L’iniziativa rientra nel tema scelto quest’anno per celebrare il trentennale della Colletta, «Gesti che costruiscono pace». Don Branchina spiega il senso della scelta: «La Colletta Alimentare ci aiuta ad aprire gli occhi sui bisogni degli altri. Crea comunione, abbatte separazioni, costruisce ponti. Perché la pace non è soltanto assenza di guerre, ma capacità di creare relazioni. E quando guardiamo una persona nel suo bisogno, anche tra religioni diverse cadono i muri».

Sulla stessa linea l’imam Abdelhafid: «La povertà e il bisogno non hanno religione, non hanno colore. Siamo qui per testimoniare la nostra unione e un rapporto consolidato nel tempo, basato sull’amicizia, sul confronto e sul dialogo costruttivo». Il pastore Grappone aggiunge: «Ognuno può fare qualcosa e con poco possiamo fare tanto. La persona che aiutiamo può essere il nostro vicino di casa, italiano o straniero, appartenere alla nostra comunità di fede oppure a un’altra. La pace va oltre qualsiasi appartenenza ed è qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno».

Le parole di Maugeri

Ad accompagnare i tre religiosi nella spesa c’era Pietro Maugeri, presidente di Banco Alimentare della Sicilia e vicepresidente di Fondazione Banco Alimentare. «Da trent’anni la Colletta è una festa di volti, incontri e speranza», ricorda Maugeri. «Abbiamo invitato i rappresentanti di tre confessioni religiose a compiere lo stesso gesto che chiediamo oggi a chiunque faccia la spesa, donare una parte dei propri acquisti a chi attraversa un momento di difficoltà. Un gesto concreto che ci ricorda che condividere il bisogno significa condividere il senso della vita. È così che possiamo contrastare la solitudine e costruire pace».

L’adesione di Mattarella e Meloni

Anche quest’anno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oltre alla concessione dell’Alto Patronato, ha aderito alla Colletta con una donazione di generi alimentari. A questo si aggiunge il sostegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che tramite un videomessaggio ha invitato i cittadini a partecipare alla raccolta.

I numeri della giornata

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS, si è svolta sabato 14 novembre in tutta Italia, con oltre 160.000 volontari presenti in 12.000 supermercati. I prodotti richiesti sono olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, tonno in scatola, riso e alimenti per colazione e merenda. In Sicilia la Rete Banco Alimentare sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner sul territorio. Chi non ha potuto donare in un punto vendita può ancora partecipare donando la spesa online attraverso le piattaforme indicate sul sito di Banco Alimentare.