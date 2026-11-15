Festa Santa Venera Acireale, Raspanti invoca la pace

Acireale ha celebrato sabato 14 novembre la festa della Traslazione delle Sacre Reliquie di Santa Venera, Vergine e Martire e patrona principale della città e della diocesi. La giornata, che ha coinvolto la comunità ecclesiale, le istituzioni civili e militari, le scuole cittadine e numerosi fedeli, si è chiusa in serata con l’invocazione di pace pronunciata dal vescovo Antonino Raspanti davanti al Palazzo di Città.

I festeggiamenti sono stati promossi dalla Deputazione della Reale Cappella di Santa Venera, in collaborazione con la Basilica Cattedrale, il Comune di Acireale e il Circolo Santa Venera. La vigilia, venerdì 13 novembre, era stata segnata dal concerto della Società Filarmonica Santa Venera di Malta, a testimonianza del legame storico con la tradizione maltese.

La traslazione e la messa con gli studenti

La giornata è iniziata con la traslazione del busto-reliquiario e dello scrigno d’argento contenente le Sacre Reliquie dalla Reale Cappella all’altare maggiore della Basilica Cattedrale. Alla celebrazione eucaristica hanno preso parte gli alunni degli istituti scolastici cittadini, con l’animazione liturgica curata dai cori delle scuole.

Spazio anche alla memoria civile: in via Atanasia è stata deposta una corona d’alloro sulla targa che ricorda le vittime del bombardamento del 1941. Il momento ha richiamato la tradizione che lega a Santa Venera lo scampato pericolo durante l’attacco aereo.

La messa in Cattedrale e l’omelia di Raspanti

Nel pomeriggio il vescovo Antonino Raspanti ha presieduto la solenne celebrazione in Cattedrale, alla presenza delle autorità politiche, civili e militari e dell’amministrazione comunale di Acireale, guidata dal sindaco Roberto Barbagallo. Ha partecipato anche una rappresentanza del Comune di Santa Venerina, guidata dal sindaco Santo Raciti, che ha rinnovato la donazione dell’olio per la lampada votiva che arde tutto l’anno nella cappella della Santa.

Nell’omelia Raspanti ha parlato della testimonianza cristiana e della dignità della persona, soffermandosi su come Santa Venera abbia saputo andare oltre le convenzioni del suo tempo. «La sua scelta manifesta una libertà nuova, nella quale uomo e donna, senza rinnegare la propria identità, trovano in Gesù la piena unità», ha detto il vescovo, citando anche le ferite del peccato che nella storia hanno generato sopraffazione e violenza tra uomo e donna.

«Il martirio di Venera è la testimonianza di chi appartiene già al Regno di Dio e vive guardando oltre le contraddizioni dell’uomo vecchio. La sua morte non è una sconfitta, ma la piena unione con Cristo risorto. Oggi comprendiamo il linguaggio di Venera?», ha proseguito Raspanti, invitando i fedeli a riflettere sulla responsabilità che nasce dal Battesimo.

Il corteo e l’invocazione di pace

Il corteo con il busto-reliquiario e lo scrigno delle Sacre Reliquie ha poi raggiunto piazza Duomo. Davanti al Palazzo di Città il vescovo Raspanti ha invocato la pace nel mondo e in particolare nel Mediterraneo. La preghiera di affidamento alla Patrona è stata elevata dal parroco don Mario Fresta, alla presenza delle autorità e della cittadinanza.

Dopo la benedizione solenne, il corteo ha fatto rientro in Basilica Cattedrale, dove il busto-reliquiario è stato riposto nella Reale Cappella a conclusione della giornata.