Parcheggiatori abusivi piazza Borsellino, due uomini fermati

Un uomo di 25 anni è stato arrestato e un altro di 53 anni è stato deferito all’autorità giudiziaria nel corso di due distinti interventi della Polizia di Stato in piazza Borsellino, a Catania. I controlli rientrano in un’azione rafforzata della Questura contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel centro storico, con pattuglie concentrate soprattutto nei pressi di piazze, siti culturali e attività commerciali.

L’arresto per evasione dai domiciliari

Il primo episodio riguarda un pregiudicato catanese di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine per diverse sanzioni come parcheggiatore abusivo. Una pattuglia delle «Nibbio», il reparto motociclistico dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, lo ha riconosciuto mentre tentava di nascondersi tra le auto in sosta del parcheggio Amts di piazza Borsellino.

Fermato e controllato, è emerso che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Pochi giorni prima era stato arrestato per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e, dopo la convalida, era stato sottoposto alla misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria. I poliziotti lo hanno arrestato in flagranza per evasione e lo hanno ricollocato ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Il tentativo di estorsione a un turista tedesco

Il secondo intervento ha riguardato un altro parcheggiatore abusivo, un catanese di 53 anni già sanzionato più volte per lo stesso motivo. Secondo la ricostruzione degli agenti, l’uomo ha avvicinato l’auto di un turista tedesco in cerca di parcheggio nella zona del centro storico, chiedendogli con insistenza una somma di denaro per lasciarlo sostare in uno stallo libero e gratuito.

Di fronte al rifiuto del turista, l’uomo avrebbe tirato fuori una chiave e avrebbe rigato e danneggiato l’auto, presa a noleggio dalla famiglia tedesca per visitare il centro città. Il turista ha richiamato l’attenzione di una pattuglia in moto della Questura, intervenuta per prestargli assistenza.

La fuga e il controllo

Alla vista dei poliziotti il parcheggiatore abusivo ha tentato di scappare, rifugiandosi sotto alcune auto in sosta. Gli agenti lo hanno individuato e fermato per il controllo. Il turista ha sporto denuncia e l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per tentata estorsione e danneggiamento aggravato.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza definitiva e che le ricostruzioni riportate corrispondono all’ipotesi accusatoria.